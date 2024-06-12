聽新聞
test
0:00 / 0:00
吳東進霸氣自匯1億保金遭拒…改帳戶交保 保鑣猛推記者場面混亂
新北地檢署偵辦新光人壽前董事長吳東進，涉嫌經營「新板傑仕堡」卻圖利進駐關係企業，追加上億元工程預算及無償提供房間供利害關係企業使用，造成新壽上億元損失。吳東進被依涉犯證券交易法、保險法特別背信罪移送檢方複訊獲1億元交保，他原本欲以自身帳戶直接匯款1億元保金遭拒，最後辦保離去時，4名魁梧的保鑣一路猛力推擠媒體替他開路，場面相當混亂。
吳東進獲檢察官交保後，由於交保金額遠超乎家屬及律師估計，原本所帶現金不足，因此打算改以匯款方式繳交保金，花了近2小時籌款。之後他透過律師表示，要直接用自己個人銀行帳戶匯款辦保，卻遭檢察官拒絕，表示必須以保人帳戶匯款，於是又耽誤些許時間才完成辦保。
檢調掌握，吳東進等人的犯罪事實，主要是超出合約範圍，犧牲公司利益，替具有利害人關係且預備進駐的關係企業如璽悅、JX健身俱樂部，變更設計及追加新板傑仕堡的工程、裝修預算，使新壽損失上億元；其次為提供原本委託某商旅經營的樂齡宅房間，供新光集團證券、銀行、醫院、保全等關係企業無償使用，造成公司400萬元租金損失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言