吳東進霸氣自匯1億保金遭拒…改帳戶交保 保鑣猛推記者場面混亂

新北地檢署偵辦新光人壽前董事長吳東進，涉嫌經營「新板傑仕堡」卻圖利進駐關係企業，追加上億元工程預算及無償提供房間供利害關係企業使用，造成新壽上億元損失。吳東進被依涉犯證券交易法、保險法特別背信罪移送檢方複訊獲1億元交保，他原本欲以自身帳戶直接匯款1億元保金遭拒，最後辦保離去時，4名魁梧的保鑣一路猛力推擠媒體替他開路，場面相當混亂。

吳東進獲檢察官交保後，由於交保金額遠超乎家屬及律師估計，原本所帶現金不足，因此打算改以匯款方式繳交保金，花了近2小時籌款。之後他透過律師表示，要直接用自己個人銀行帳戶匯款辦保，卻遭檢察官拒絕，表示必須以保人帳戶匯款，於是又耽誤些許時間才完成辦保。