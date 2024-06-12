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台南歸仁圓環火拚釀1死 二審改判槍手11年半
台南歸仁圓環2022年6月爆發兩派人馬當街駁火35槍釀1死，綽號「瘋狗彬」角頭張旭彬等人因與洪啟文喝酒時爆發口角，雙方相約談判卻在歸仁圓環火拚，張的手下吳豐雄開槍打中洪，洪送醫不治。台南高分院今天二審宣判，吳豐雄一審依殺人罪判13年徒刑，二審改判11年6月；張旭彬一審犯非法持有槍械判4年6月，二審駁回上訴維持一審原判。
台南地院一審時將吳男依涉犯寄藏槍枝及殺人罪判13年，張犯非法持有槍械判4年6月，另同案被告江、游兩人無罪。4人中江、游被判無罪未上訴。吳、張提起上訴。
歸仁圓環前年6月9日凌晨街頭上演兩派人馬駁火槍戰，洪啟文住歸仁，張姓角頭與洪熟識，案發當晚，洪前往張的安平據點喝酒、打麻將，席間，張因不滿洪教訓自家江姓小弟，雙方口角，張朝洪砸酒杯，洪怒嗆「來歸仁輸贏」。
隨後，洪男由友人駕車載往歸仁圓環，張男小弟吳豐雄及的江姓、游姓男子則開著白色汽車在場等候。洪一到場，沒下車就朝對方座車開槍，吳則持長槍走到洪男副駕駛座旁，近距離朝洪開槍，當時警方巡邏車正好在一旁郵局簽巡邏箱，趕抵現場只見2車急速駛離，地上遺留1個長槍彈匣、35枚彈殼。
重傷的洪由友人載往醫院，經搶救仍不治，吳左腰中1槍，由江與游開車載到醫院丟包急診室門口，由醫院接手治療。警方查出，人在安平的張旭彬得知出大事，開車躲到台中的汽車旅館，警方隨後將他逮回移送，檢方依殺人等罪嫌起訴張男等人。
一審時，吳否認有殺人犯意，稱案發當天是因為對方先開槍，他才持槍回擊，僅承認非法寄藏槍枝罪嫌。張旭彬則表示，案發當時，他已酒醉，不清楚吳等人跟他說什麼。江姓男子與游姓男子都表示，以為當天到場是要勸和，沒想到居然會演變成為駁火，供稱對全案一無所悉。
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