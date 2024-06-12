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「鬼才阿水」被酸蟑螂做公益 網友損人判拘役還要賠錢

聯合報／ 記者牟玉珮／台北即時報導

網紅「鬼才阿水Awater」(本名嚴翔)2年多前在臉書貼文分享「安寧陪伴出版計畫募集」，蔡姓軟體工程師卻在下頭留言「蟑螂出來做公益難怪只有100讚」等語，他怒告公然侮辱還求償12萬元，經北院審理去年已判蔡男拘役30日，近日民事賠償也有結果，判蔡男應賠1萬6千元。

判決指出，蔡姓軟體工程師2022年11月15日，在「鬼才阿水Awater」粉絲專頁發表分享關於「安寧陪伴出版計畫募集」的貼文下，以暱稱「蔡艾德」留言「蟑螂出來做公益難怪只有100讚」等語，鬼才阿水質問「是在說我嗎？」蔡回覆「你覺得呢？」鬼才阿水認被貶損人格及社會評價，報警提告蔡姓網友公然侮辱。

蔡姓網友坦承留言，但矢口否認公然侮辱，辯稱蟑螂到處都是，讓大家覺得噁心，鬼才阿水給他的感覺就是這樣，且鬼才阿水是公眾人物，認為可受公評等等。不過，法官認為蟑螂在社會通念，足以影響環境清潔、飲食衛生，常與嫌惡、噁心、恐懼產生聯結，指他人為蟑螂，顯足以貶損他人名譽及社會評價，依公然侮辱罪判蔡男拘役30天，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日。

鬼才阿水不只公然侮辱還求償12萬元，北院審理時，蔡男不願賠錢，辯稱以昆蟲之名描述對方，並未造成對方任何生命財產損失等，但法官認為，前有刑事判決在卷，雙方不爭執，而原告在精神上自受有相當損害，請求給付精神慰撫金，於法有據，審酌雙方身分、地位、經濟能力等收入，認為1萬6千元適當，超過不准。此案仍可上訴。

網紅「鬼才阿水Awater」2年多前在臉書貼文分享「安寧陪伴出版計畫募集」，蔡姓網友在下頭留言「蟑螂出來做公益難怪只有100讚」等語，被判公然侮辱還要賠錢。圖／取自鬼才阿水臉書
網紅「鬼才阿水Awater」2年多前在臉書貼文分享「安寧陪伴出版計畫募集」，蔡姓網友在下頭留言「蟑螂出來做公益難怪只有100讚」等語，被判公然侮辱還要賠錢。圖／取自鬼才阿水臉書

公然侮辱 蟑螂

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