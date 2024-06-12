新板傑仕堡背信案 吳東進移送新北檢一臉不悅

位於新北市首善之區板橋、採知名酒店式管理的新光人壽「新板傑仕堡」，傳出前董事長吳東進2019至2021年間，在投資、興建該處不動產過程中疑有弊端，檢調昨依涉犯保險法特別背信罪約談前董事長暨新光金控前董事長吳東進。吳東進在移送新北檢複訊時，不僅備有4名保鑣，頭戴鴨舌帽、口罩包緊緊，還一臉不悅地伸手阻擋媒體拍攝。

同案遭約談者，還包括與新光人壽前總經理蔡雄繼、不動產管理部副總盧騏堯及張良梓、負責經營新板傑仕堡的傑仕堡商旅負責人呂炳賢，以及數家與新光人壽間有利害人關係、如健身俱樂部等承租戶的業者及相關經理人。

新光人壽接續位於台北市信義區知名的「信義傑仕堡」商務出租住宅優異的市場口碑，在新北市最熱鬧的板橋新板特區，也打造出結合細緻貼心的飯店式管理、健康諮詢服務、智慧家電設備及頂級健身俱樂部高級出租豪宅「新光新板傑仕堡」。

新光新板傑仕堡以「全齡共享」為目標，結合醫療、保全及酒店式管理服務，內設健身俱樂部、餐廳、美容會館、健檢中心和音樂廳等多元高級設施，但疑似在2年前的投資、興建過程中，出現弊端而遭人檢舉，檢調今依涉犯保險法等罪嫌約談吳東進等人。