新板傑仕堡背信案 吳東進移送新北檢一臉不悅
位於新北市首善之區板橋、採知名酒店式管理的新光人壽「新板傑仕堡」，傳出前董事長吳東進2019至2021年間，在投資、興建該處不動產過程中疑有弊端，檢調昨依涉犯保險法特別背信罪約談前董事長暨新光金控前董事長吳東進。吳東進在移送新北檢複訊時，不僅備有4名保鑣，頭戴鴨舌帽、口罩包緊緊，還一臉不悅地伸手阻擋媒體拍攝。
同案遭約談者，還包括與新光人壽前總經理蔡雄繼、不動產管理部副總盧騏堯及張良梓、負責經營新板傑仕堡的傑仕堡商旅負責人呂炳賢，以及數家與新光人壽間有利害人關係、如健身俱樂部等承租戶的業者及相關經理人。
新光人壽接續位於台北市信義區知名的「信義傑仕堡」商務出租住宅優異的市場口碑，在新北市最熱鬧的板橋新板特區，也打造出結合細緻貼心的飯店式管理、健康諮詢服務、智慧家電設備及頂級健身俱樂部高級出租豪宅「新光新板傑仕堡」。
新光新板傑仕堡以「全齡共享」為目標，結合醫療、保全及酒店式管理服務，內設健身俱樂部、餐廳、美容會館、健檢中心和音樂廳等多元高級設施，但疑似在2年前的投資、興建過程中，出現弊端而遭人檢舉，檢調今依涉犯保險法等罪嫌約談吳東進等人。
金管會兩年前曾對新壽旗下新板傑仕堡的出租交易違反多項缺失，例如承租戶裝修費用由公司負擔等，對新壽開罰300萬元，且3年內不得新增與新光傑仕堡健身公司等6家公司，與大股東吳東進所投資的關聯事業，有授信或授信以外的其他交易，並將全案移由檢調偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言