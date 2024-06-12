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殺女友與雙胞兒 更一審改判無期

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

男子陳宏嘉涉在2019年間掐死女友，再將親生的雙胞胎兒子丟洗衣機悶死，曾二度判死，更一審昨宣判，判處無期徒刑。圖／聯合報系資料照片
男子陳宏嘉涉在2019年間掐死女友，再將親生的雙胞胎兒子丟洗衣機悶死，曾二度判死，更一審昨宣判，判處無期徒刑。圖／聯合報系資料照片
彰化縣男子陳宏嘉五年前在租屋處掐死同居陳姓女友，又將兩名年僅十月大雙胞胎男嬰丟進洗衣機裡悶死，陳二度被判死，最高法院前年以未審酌一切情狀，籠統判死，發回更審。台中高分院昨改判無期徒刑，褫奪公權終身。

合議庭由審判長紀文勝、受命法官紀佳良、陪席法官姚勳昌組成，雖仍認定陳涉犯對兒童犯殺人罪，但以陳有悔悟之心，已賠償三四四萬元到檢方專戶，撤銷死刑判決。

審理期間，律師聲請對陳做補充鑑定，要求當時做量刑前評估調查報告鑑定人出庭交互詰問；陳女家屬昨未到庭，但準備程序時，母親、妹妹等人拿著三名死者遺照，聲淚俱下控訴，向法官請求判死刑。

陳女母親當時說，不會拿凶手一毛錢，女兒遇害以來「每晚都哭紅雙眼，沒有一晚睡好覺」、「死都不會與凶手和解」。

更一審審酌，陳宏嘉犯案動機與成長環境、案發時巨大壓力有關，陳經歷父親酗酒家暴、母親精神病發作，養成低自尊、抑鬱、悲觀人格，案發前身體因素無法工作，加上母親與陳姓女子不合，需要搬家，陳女又與男客曖昧等多重壓力，欠缺家庭支援下，無法排解壓力犯案。

更一審指出，陳坦認犯行，案件審理時表達繼承長輩遺產，願意將不動產賠償給死者家屬，已委家人匯款三四四萬餘元到台中地檢署專戶內，加上目前名下仍有具相當價值不動產，有意願、積極填補犯罪損害，有減輕陳犯行責任依據，改判無期徒刑。仍可上訴。

陳宏嘉二○一九年十一月不滿同居陳姓女友擔任傳播小姐疑與異性曖昧，獨留他照顧兩名十月大雙胞胎兄弟，見陳女返家掐死陳女，再把兩名兒子丟進洗衣機內，覆蓋厚重毛毯，不顧兒子在洗衣機內哭鬧，悶一個小時致死。陳案發五天後在彰化一間網咖落網，一、二審都判死刑。

最高法院 死刑 洗衣機 遺產 雙胞胎

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獨／男台中掐死女友悶斃雙胞兒二度判死 今逃死！判無期

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