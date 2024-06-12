營運新板傑仕堡涉背信 吳東進遭約談

新光人壽投資的「新光傑仕堡」，檢調懷疑新光金前董座吳東進涉嫌背信，昨天搜索約談。圖為新光傑仕堡外觀。記者曾原信／攝影 新光人壽位於新北市板橋新板特區、採高級酒店式管理的「新板傑仕堡」，傳出前董事長吳東進二○一九至二○二一年間，涉挪用資金、擅自追加工程款等方式，造成新光人壽約一點五億元損失。新北地檢署昨指揮調查局搜索約談吳東進在內十七名被告和兩名證人，依涉犯保險法特別背信罪漏夜偵辦。

金管會兩年前就以新板傑仕堡出租交易違反多項缺失，對新壽開罰三百萬元，三年內不得新增與六家公司、暨大股東吳東進投資的關聯事業，有授信或授信以外其他交易，新壽董事長潘柏錚也被減薪三成、為期三個月。檢調昨對兩年前金管會裁罰案重啟調查，引發金融圈關注。

新光人壽昨發出重訊指出，依法配合搜索調查程序；對新光人壽財務業務沒有影響，也和公司營運無關。

檢調指出，吳等人犯罪手法分三大區塊，先是未經董事會同意挪用新光人壽兩千萬元資金，與新禧悅合資興建璽悅產後護理之家；其次超出合約範圍，犧牲公司利益，替具利害人關係的進駐關係企業如璽悅、JX健身俱樂部，追加新板傑仕堡裝修預算，使新壽損失一億兩千餘萬元；最後是提供原本委託某商旅經營的樂齡宅房間，供元富證券、新光銀行、新光醫院、新光和誼光保全等關係企業無償使用，造成公司四百萬元租金損失。

同案遭約談包括新光人壽前總經理蔡雄繼、不動產管理部副總盧騏堯及張良梓，與新壽合資經營璽悅產後護理之家的新禧悅人頭負責人莊盛全、負責經營新板傑仕堡的傑仕堡商旅負責人呂炳賢，及數家與新光人壽有利害人關係的業者及相關經理人。

新板傑仕堡是新光人壽延續台北市「信義傑仕堡」商務出租住宅市場口碑，再度打造結合高級飯店式管理、健康諮詢服務、智慧家電設備及頂級健身俱樂部的高級出租豪宅。