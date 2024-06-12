青鳥手機監控案 王義川訊後請回

民進黨政策會執行長王義川深陷「手機監控」事件爭議中。聯合報系資料照 民進黨政策會執行長王義川日前指稱，可透過手機訊號定位分析立法院外聚集群眾個資，引發侵害人權爭議。台北地檢署分他字案偵辦，昨天以證人身分傳喚王義川到庭，訊後請回。

五月廿七日，王義川在政論節目中表示，現在可以用基地台訊號定位，比對「青鳥活動」、「五一九」民眾黨集會，再比對二○二四總統大選造勢民進黨支持者手機訊號，發現當時集會多了許多民進黨年輕生力軍，與「小草」訊號不一樣，是不同一批人。

王義川說法一出，外界質疑民進黨違法監控個資，引發人權重大爭議，北檢五月廿九日剪報分他字案偵辦，案由為通訊保障及監察法等，目前被告尚不明確。

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）五月廿九日主動向中華電信、台灣大哥大及遠傳電信公司進行行政調查，三間電信業者各自表態自清，強調恪遵個資法。事後，王義川改口稱他沒有資料，「是用膝蓋想的」，被譏為「王膝知」。

新黨本月五日赴北檢提告王義川涉犯個人資料保護法，認為抗議期間曾行經台北市青島東路的民眾個資疑遭王義川侵害，發起對王義川提起自訴，求償兩萬元的行動。