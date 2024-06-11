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2024大選彩券行老闆夫婦買連署書 判刑又罰款近300萬元

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣彩券行邱姓老闆為支持郭台銘、賴佩霞參選總統和副總統，涉嫌召集自家彩券行店長，每分連署書以200元收購，然後拿到郭、賴連署站繳交；彰化地院審結，依違反總統副總統選罷法判處邱男夫妻各有期徒刑1年6月、6月，各併科罰金150萬元、70萬元，各應向公庫支付60萬元、12萬元，且都要接受法治教育。可上訴。

判決書指出，邱男經營多家彩券行和團購等生意，為使郭台銘、賴佩霞通過第十六任總統、副總統選舉連署門檻，透過商業人際脈絡價購連署書，去（2023）年10月初交付現金1萬元給妻子，把填寫連署書範本line給她，並表示每交付一分連署書可給予200元。邱妻對外收取8分連署書，連署人各獲200元，價購來的連署書都轉交邱男。

邱男去年9月間召開彩券行幹部會議，在會中表示填寫連署書每分可獲200元，當場提供空白連署書，並指示與會眾人完成任務後可交給林姓女店長，由林女發放現金。事後林女把自己和價購得來的連署書交給邱男，轉送到一處連署站交給不知情的工作人員。警方接獲檢舉，報請檢察官指揮並在去年10月27日搜索邱男彩券行，當晚把邱男拘提到案，警詢後移送彰化地檢署偵訊提起公訴。

彰化法院審酌，邱男和妻子、彩券行店長林女均無犯罪紀錄，素行均稱良好；考量邱男等3人無視法規禁令，妨害總統副總統選舉連署的公正、公平與純潔，戕害民主政治的健全發展，其等所為均應非難。

法院惟念3人犯後始終坦承犯行，節省司法資源，態度甚佳；再兼衡募得的連署書數量、犯罪動機等情形，及邱男等3人的從屬角色，其分別的犯罪情節輕重，暨3人智識程度等一切情狀，量處邱男有期徒刑1年6月，併科罰金150萬元，緩刑3年，應向公庫支付60萬元，並接受兩場次法治教育，褫奪公權三年。邱妻有期徒刑6月，併科罰金70萬元，緩刑兩年，應向公庫支付12萬元，並接受一場次法治教育，褫奪公權兩年。林姓店長有期徒刑6月，併科罰金50萬元，緩刑兩年，應向公庫支付6萬元，並接受一場次法治教育，褫奪公權兩年。

彰化縣彩券行邱姓業者夫婦和林姓女店員涉嫌價購第十六屆正、副總統參選連署書，被彰化地方法院判刑和罰金，還要接受法治教育。記者簡慧珍／攝影
彰化縣彩券行邱姓業者夫婦和林姓女店員涉嫌價購第十六屆正、副總統參選連署書，被彰化地方法院判刑和罰金，還要接受法治教育。記者簡慧珍／攝影

彩券行 連署書

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