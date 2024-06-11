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男半夜急診與友大吵 引來員警竟飆罵「臭俗仔」GG了

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

曾姓工人去年6月初某日凌晨，由於身體不適被友人送往桃園聖保祿醫院急診，詎料，2人因故在急診室內大吵，經院方通報桃市桃園警分局2名員警到場處理，曾男不滿員警將他與友人隔開，竟對王員飆罵「臭俗仔」。桃園地院進行簡易判決，將曾男依侮辱公務員罪，判處徒刑2月，得易科罰金6萬元，本案可上訴。

判決事實指出，曾男於2023年6月5日凌晨0點30分，在桃園市桃園區建新街的聖保祿醫院急診室內，與朋友發生爭執，2人走往急診室門口的過程中持續相互叫囂、爭吵，桃園分局2名員警到場，將爭吵的2人分別隔離在急診室內外，詎料，曾男不滿員警將他拉回急診室內，竟當場對執勤的王姓員警出言侮辱「很會拉是嗎？臭俗仔（台語）」等語，足以貶損警員人格與評價。

曾男於警詢及檢方偵時均以「我有罵『臭俗仔』，但我不是罵警察，我是在罵我朋友等語。」來辯稱，不過法官根據急診室櫃台人員及保全員指證，以及現場密錄器、譯文等顯示，被告因不滿王員支開雙方的方式，不斷質問「你拉我幹嘛啦！、你為什麼不拉他？」等語，並持續詢問另名員警「他（指王員）為什麼要拉我？、為什麼不拉他（指其友人）？」等詞，在2名員警走向其他患者時，被告旋即出口「很會拉是嗎？臭俗仔（台語）。」顯見曾男是針對王姓員警所說。

法官審酌，被告曾男對依法執行公務的公務員以言語辱罵，公然挑戰公權力，藐視國家法治秩序，戕害公務員執勤威信，自非可取；兼衡被告犯罪後否認犯行，飾詞狡辯，態度非佳，並考量他的犯罪動機目的、高職畢業的智識程度、職業為工、家庭經濟狀況勉持、有前科紀錄且素行非佳等情狀，量處主文之刑。

曾姓工人在聖保祿醫院急診時與友人爭吵，院方報警處理，在2名員警分別隔開曾男和友人時，曾不滿竟對員警飆罵「臭俗仔」。桃園地院將曾依侮辱公務員罪，判處徒刑2月。本報資料照片
曾姓工人在聖保祿醫院急診時與友人爭吵，院方報警處理，在2名員警分別隔開曾男和友人時，曾不滿竟對員警飆罵「臭俗仔」。桃園地院將曾依侮辱公務員罪，判處徒刑2月。本報資料照片

公務員 台語 桃園

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