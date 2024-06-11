YouTuber影射國會助理是軍火掮客 馬文君提告敗訴

影音平台Youtube「打臉名嘴」頻道製作人兼主持人張榮洲製播節目，影射國民黨立法委員馬文君辦公室助理是軍火掮客等，馬自訴張加重誹謗罪，台北地院認為，張所傳述之事可受公評，判張無罪。可上訴。

馬文君自訴指出，張榮洲2022年3月22日於「打臉名嘴」上傳影音「…各位，我甚至可以很清楚的告訴大家，很多國民黨的立法委員，長期在國防外交委員會，他們的辦公室助理就是軍火商的Broker」。

張上傳的影音還稱「有一位姓馬的，從南投來的，就是重要的例子阿，就是一個重要的例子阿，這是長期的利益，沒有把…，所以這個長期的利益被冒犯了之後…」，馬文君認為，影音內容減損她的名譽及社會評價，張犯加重誹謗罪。

張榮洲辯稱，因馬文君長期在國防外交委員會，鏡新聞報導馬的辦公室助理楊國樑將空軍將領叫到辦公室施壓，因此結合新報導內容與查證，在直播中提出發言，否認犯罪。

法官調查，由張榮洲的言論脈絡觀察，並非專以損害馬文君名譽為主要目的，況且馬文君迄今仍是立委，是具有相當影響力的公眾人物，她在外交及國防委員會的質詢內容涉及國防採購公共議題，屬可受公評之事。