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脫口透過手機訊號監控民眾 北檢今傳喚王義川、訊後請回
民進黨政策會執行長王義川日前指稱，可透過基地台訊號可分析公民運動的群眾等，引發侵害人權重大爭議。台北地檢署分案偵辦，檢方今以證人身分傳喚王義川到庭，庭訊後請回。
今年5月27日，王義川在政論節目上說，現在可以用基地台訊號定位，比對「青鳥活動」、「519」民眾黨舉辦民眾作主集會，再比對2024總統大選造勢民進黨支持者手機訊號，發現當時集會多了許多民進黨年輕生力軍，與「小草」訊號不一樣，是不同一批人。
王義川說法一出，引發違法監控人權重大爭議，藍、白立委揚言提告，北檢於5月底已剪報分他字案偵辦，案由為通訊保障及監察法等，檢察官今天下午以證人身分傳喚王義川到庭，庭訊後請回。
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