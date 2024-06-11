快訊

最強畢業生致詞！高三生演講談失敗獲滿堂彩 近5分鐘無冷場破百萬點閱

馬拉威副總統墜機身亡！機上10人不幸喪生 總統宣布全國降半旗

雨下對地方！南化水庫蓄水率近8成 南市三大水庫總蓄水率逾53%

台中男子16年前涉詐騙 嘉檢：比對出指紋起訴

中央社／ 嘉義市11日電

36歲在台中販賣雞排的林姓男子，16年前加入的詐欺集團，曾在嘉義詐騙吳姓婦人120萬元。警方去年舊案指紋比對，發現當年偽造公文書上的指紋為林男所有，嘉檢依法起訴。

嘉義地檢署的起訴書指出，已死亡的吳姓婦人於民國97年8月22日接到假冒檢察官的詐騙電話，被訛稱要查封帳戶，吳婦面交給詐欺集團成員新台幣120萬元，吳婦並取得1份偽造的公文書，後來驚覺被騙，持這1份公文書報警，警方並在公文書上採證到指紋，但未比對出相符者。

嘉義市警察局於去年辦理舊案指紋比對，經鑑定結果，比對出住在台中市林男指紋；經調查，當年未滿20歲的林男加入詐欺集團，當年負責跑腿收傳真，在收受假扣押處分等公文書後，再轉交詐欺成員，由假冒檢察官持偽造公文書向被害人詐騙金錢。

林男透過辯護人答辯，當年剛加入詐欺集團，只是跑腿收傳真，並未參與到取款車手的犯罪行為，且因參與詐欺集團案件被判刑定讞並已執行完畢，至今約有8、9年時間都從事正當工作，並與母親販賣雞排維生，希望檢方對本件構成要件認定進行嚴格審查，避免林男要回去接受6個月以下的有期徒刑或拘役。

嘉檢表示，經查林男於97年間參與「小胖」所屬詐欺集團，從事面交車手的相關工作，且經板橋及桃園地方法院判決有罪，因此，經認定林男的犯罪嫌疑，則依偽造文書等罪嫌起訴。

嘉義 詐欺 詐騙

延伸閱讀

嘉市府前機要專員涉貪定讞判7年半 今發監執行

台南男與人爭吵開槍洩憤…餐廳2員工受傷 老闆身份不簡單曾破12年前命案

假釋惡煞暴打超商店員搶網購物 嘉檢聲押獲准

偏鄉校長請吃雞排捨不得吃原因曝光 牛排館連2年招待

相關新聞

他掐死女友、悶斃襁褓雙胞胎判無期逃死 法院：賠344萬有悔悟

彰化縣男子陳宏嘉在2019年間，涉在台中市租屋處掐死同居陳姓女友、將兩名年僅10月大的雙胞胎男嬰，丟進洗衣機裡悶死，陳二...

YouTuber影射國會助理是軍火掮客 馬文君提告敗訴

影音平台Youtube「打臉名嘴」頻道製作人兼主持人張榮洲製播節目，影射國民黨立法委員馬文君辦公室助理是軍火掮客等，馬自...

脫口透過手機訊號監控民眾 北檢今傳喚王義川、訊後請回

民進黨政策會執行長王義川日前指稱，可透過基地台訊號可分析公民運動的群眾等，引發侵害人權重大爭議。台北地檢署分案偵辦，檢方...

周玉蔻節目爆晶華緋聞、蔣孝嚴家族爭議 民視挨罰40萬官司結果曝光

民視新聞台前年播出由媒體人周玉蔻主持的「辣新聞152」節目，討論晶華緋聞事件女主角、蔣孝嚴身世、蔣萬安財產等家族爭議，國...

孫德榮雨天開保時捷撞傷路人逃逸 已和解獲不起訴

台灣知名經紀人孫德榮，近年來轉型當YouTuber，頻道「孫腫來了」有16.4萬訂閱者，去年4月間孫德榮駕駛保時捷Cay...

馬姓男子拖走珍貴紅檜 運氣好沒違反森林法、竊盜

南投縣馬姓男子在行水區挖蓄水池，發現河床有根漂流木，竟是重達1.7噸紅檜，市值13萬餘元。他認為有利可圖，將紅檜藏在工寮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。