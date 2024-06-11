台中男子16年前涉詐騙 嘉檢：比對出指紋起訴

36歲在台中販賣雞排的林姓男子，16年前加入的詐欺集團，曾在嘉義市詐騙吳姓婦人120萬元。警方去年舊案指紋比對，發現當年偽造公文書上的指紋為林男所有，嘉檢依法起訴。

嘉義地檢署的起訴書指出，已死亡的吳姓婦人於民國97年8月22日接到假冒檢察官的詐騙電話，被訛稱要查封帳戶，吳婦面交給詐欺集團成員新台幣120萬元，吳婦並取得1份偽造的公文書，後來驚覺被騙，持這1份公文書報警，警方並在公文書上採證到指紋，但未比對出相符者。

嘉義市警察局於去年辦理舊案指紋比對，經鑑定結果，比對出住在台中市林男指紋；經調查，當年未滿20歲的林男加入詐欺集團，當年負責跑腿收傳真，在收受假扣押處分等公文書後，再轉交詐欺成員，由假冒檢察官持偽造公文書向被害人詐騙金錢。

林男透過辯護人答辯，當年剛加入詐欺集團，只是跑腿收傳真，並未參與到取款車手的犯罪行為，且因參與詐欺集團案件被判刑定讞並已執行完畢，至今約有8、9年時間都從事正當工作，並與母親販賣雞排維生，希望檢方對本件構成要件認定進行嚴格審查，避免林男要回去接受6個月以下的有期徒刑或拘役。

嘉檢表示，經查林男於97年間參與「小胖」所屬詐欺集團，從事面交車手的相關工作，且經板橋及桃園地方法院判決有罪，因此，經認定林男的犯罪嫌疑，則依偽造文書等罪嫌起訴。