他掐死女友、悶斃襁褓雙胞胎判無期逃死 法院：賠344萬有悔悟

彰化縣男子陳宏嘉在2019年間，涉在台中市租屋處掐死同居陳姓女友、將兩名年僅10月大的雙胞胎男嬰，丟進洗衣機裡悶死，陳二度判死，案件發回台中更一審，審理時，死者家屬曾攜帶三名死者遺照，請求法官判死，更一審認為，陳案發前面對多重壓力才犯案，加上已賠344萬元到中檢專戶內，有補償被害人悔悟之心，因此撤銷死刑，改判無期。

更一審指出，盤點陳宏嘉犯案的情狀，認為陳殺害2名稚子的犯罪動機，受到成長環境所養成的人格特質，以及案發時面臨的巨大生活壓力極大的影響，陳成長歷經父親酗酒家暴、母親精神病發作等因素，因而養成其低自尊、抑鬱、悲觀等人格特質。

陳本身能力就不好，又遭逢一連串不可控之因素，諸如因身體因素無法工作、因母親與陳姓女友不合吵架，導致臨時需搬家、唯一感情依附對象陳女與男客曖昧不清等，導致陳面臨多重壓力每況愈下，再者陳欠缺來自家庭及社會的支援，無法由其他方式獲得支援及排解壓力而犯案。

更一審審酌，陳遭警方逮捕後，都坦承犯行，對於殺害稚子之犯行具有悔意，且表示有意願進行修復式司法，願意將名下所有不動產，賠償被害人家屬，並主動全額清償犯罪被害補償金，賠償金額達344萬餘元，雖不能與完全填補犯罪所生的損害同視，但仍足徵其犯後確已知所悔悟。

更一審指出，陳目前名下的不動產仍有相當之價值，足見其有意願與誠意積極且具體填補其犯罪所生之損害，以上之一般情狀應得以作為減輕陳責任的依據，因此撤銷改判。

判決指出，陳宏嘉（34歲）因不滿同居的陳姓女友擔任傳播小姐時，疑與異性曖昧，獨留他照顧兩名10月大的雙胞胎兄弟，陳在2019年11月3日見陳女返家後，二度出手掐死陳女，接著再把兩名胞胎兒子，丟進洗衣機內，覆蓋厚重毛毯，不顧兒子在洗衣機內哭鬧，讓雙胞胎在洗衣機內悶1個小時後致死。