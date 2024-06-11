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周玉蔻節目爆晶華緋聞、蔣孝嚴家族爭議 民視挨罰40萬官司結果曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

民視新聞台前年播出由媒體人周玉蔻主持的「辣新聞152」節目，討論晶華緋聞事件女主角、蔣孝嚴身世、蔣萬安財產等家族爭議，國家通訊傳播委員會（NCC）認為節目違反事實查證原則，損害公共利益而裁罰40萬元，民視不服提行政訴訟，台北高等行政法院地方行政訴訟庭判決民視敗訴，可上訴。

民視「辣新聞152」節目2022年9月20日晚間討論晶華緋聞案，內容包括周玉蔻說「她是跟連方瑀一樣，有中國小姐的背景，她跟黃美倫結婚之前的職業也一樣，空服員，她現在離婚，她很漂亮，她的形象非常好」、「妳說她想要做蔣夫人，不管是市長夫人、總統夫人」、「章孝嚴是真的真心愛這個真的女主角嗎」，並持續討論蔣孝嚴家族爭議，包括蔣孝嚴身世、蔣萬安財產問題。

NCC認為民視製播節目違反事實查證原則，損害公共利益，違反衛星廣播電視法規定，裁罰40萬元。民視提告主張，蔣萬安、蔣孝嚴是政壇知名人士，私領域也攸關公共事務，周玉蔻和來賓所述為政治性言論，應為民主自由社會所應容忍，受較高程度保障。

民視指出，周玉蔻和來賓於9月22、23節目才揭露晶華緋聞案女主角姓名為張淑娟，9月20日製播時則沒有明確表示，查證義務應該再降低。另公司編審見聞來賓蔡玉真同年9月15、17日在臉書發文，稱曾在飯局中遇到晶華酒店負責VIP訂房的經理，證實晶華緋聞事件訂房者身分等，才邀請擔任來賓發言，已盡合理查證義務，未違反事實查證原則。

北高行指出，蔣萬安父親蔣孝嚴多年前緋聞與公共事務無關，緋聞對象也與蔣萬安的品德、誠信無涉，難認攸關選舉活動；節目標題、內容多次影射緋聞女主角，卻沒有取得張女說法或多方查證，違反自身所訂自律規範，也未盡合理查證義務，已違反事實查證原則。

北高行認為，節目內容不利於理性討論公共事務及選舉議題，無助於民主言論環境的健全發展，認為NCC處分沒有違誤，判決民視敗訴。

媒體人周玉蔻。圖／聯合報系資料照片
媒體人周玉蔻。圖／聯合報系資料照片
張淑娟為晶華緋聞案提告周玉蔻。圖／聯合報系資料照片
張淑娟為晶華緋聞案提告周玉蔻。圖／聯合報系資料照片

民視 蔣孝嚴 蔣萬安

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