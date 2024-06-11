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孫德榮雨天開保時捷撞傷路人逃逸 已和解獲不起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台灣知名經紀人孫德榮，近年來轉型當YouTuber，頻道「孫腫來了」有16.4萬訂閱者，去年4月間孫德榮駕駛保時捷Cayenne，行經北市內湖區，涉在雨天撞傷60歲行人吳女後離開現場。警方獲報後通知孫到案說明，並依肇事逃逸、過失傷害罪嫌送辦。士林地檢署5月31日偵結，考量雙方已和解，給予不起訴處分。

去年4月24日上午11時許，孫德榮駕駛保時捷行經民權東路六段123巷，保時捷右側車上碰撞路上的行人吳姓女子，導致吳姓背部受傷，但孫德榮疑似沒發覺，駕駛保時捷離開現場。

吳女報警提告指控，被車撞倒，對方竟肇事逃逸。警方通知車主到案說明，依肇事逃逸及過失傷害罪函請地檢署偵辦。日前士檢偵結，認定肇事當天下雨，孫應不知有撞到路人，且雙方已達成和解，給予不起入處分。

孫德榮日前在雨天駕駛保時捷不慎撞上路人後逃逸，雙方日前和解，檢方給予不起訴處分。記者蕭雅娟／翻攝
孫德榮日前在雨天駕駛保時捷不慎撞上路人後逃逸，雙方日前和解，檢方給予不起訴處分。記者蕭雅娟／翻攝

保時捷 傷害罪 行人

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