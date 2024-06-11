孫德榮雨天開保時捷撞傷路人逃逸 已和解獲不起訴

台灣知名經紀人孫德榮，近年來轉型當YouTuber，頻道「孫腫來了」有16.4萬訂閱者，去年4月間孫德榮駕駛保時捷Cayenne，行經北市內湖區，涉在雨天撞傷60歲行人吳女後離開現場。警方獲報後通知孫到案說明，並依肇事逃逸、過失傷害罪嫌送辦。士林地檢署5月31日偵結，考量雙方已和解，給予不起訴處分。

去年4月24日上午11時許，孫德榮駕駛保時捷行經民權東路六段123巷，保時捷右側車上碰撞路上的行人吳姓女子，導致吳姓背部受傷，但孫德榮疑似沒發覺，駕駛保時捷離開現場。