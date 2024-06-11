馬姓男子拖走珍貴紅檜 運氣好沒違反森林法、竊盜

南投縣馬姓男子在行水區挖蓄水池，發現河床有根漂流木，竟是重達1.7噸紅檜，市值13萬餘元。他認為有利可圖，將紅檜藏在工寮，警方接到檢舉當場查獲，南投地院近日以侵占漂流物罪，判處馬男罰金1萬3000元。

判決書指出，馬姓男子去年8月到仁愛鄉萬大溪行水區挖掘小型蓄水池，以方便馬達抽水機取水，發現該處河床有根漂流木，他查看後發現是紅檜，長度達5.2公斤，重量1787.6公斤，市價13萬多元。馬男雖然知道漂流木脫離林業保育署南投分署管理範圍後，未經主管機關公告，不得擅自撿拾，竟意圖為自己所有，以挖土機將這根紅檜拖到自己的工寮藏放。

去年12月，馬男在工寮使用鏈鋸準備將這根紅檜切割成段，被人發現向警方檢舉，警方到場查扣，偵訊後，移送南投地檢署，警方認為馬男除了侵占漂流物外，還違反森林法第50條竊取森林貴重木主產物、搬運貴重木贓物等罪，但檢察官認為，這根紅檜為漂流木，已脫離主管機關持有及管領，並無證據證明紅檜是馬男竊取，只依刑法第337條侵占漂流物罪起訴。