屏縣獵人獵捕瀕臨絕種一級保育類熊鷹3隻 法院判緩刑3年

屏東縣來義鄉南和部落57歲陳姓獵人違法獵捕瀕臨絕種一級保育類動物熊鷹3隻，屏檢依違反野生動物保育法起訴，屏東地院認為，陳獵捕是僅供傳統文化頭飾所用，並非販賣牟利，且坦承犯行，判陳姓獵人緩刑3年，期間交付保護管束，向公庫支付6萬元，接受法治教育兩場次。可上訴。

檢警在2022年5月偵辦，現場查扣2個熊鷹首、至少70根熊鷹羽毛，也是近15年來查獲首例非法獵捕熊鷹案例。熊鷹面臨買賣盜獵、棲地流失，威脅野外數量。

陳姓男子因為一張照片洩底被警方鎖定，他在照片中把一隻疑剛捕獲的熊鷹放在兩腿間，雙手還豎起大拇指，似有喊讚意味，因行徑太過囂張，遭鎖定被逮。現場查扣至少70隻熊鷹羽毛，兩隻鷹首、捕獸鋏等器具，被依違反野生動物保護法函送。

判決指出，陳姓男子在2019年11月20日、2020年2月29日、2021年3月15日某時許，非法獵捕熊鷹。

判決指出，考量陳男是排灣族原住民，因傳統狩獵觀念尚未完全根除，對於國家法令禁止獵捕宰殺保育類野生動物意識較為不足，導致本案犯行，以放置獸鋏方式獵捕瀕臨絕種保育類野生動物赫氏角鷹，增加其滅絕危機，對於地球物種多樣性的維繫造成危害，所為誠屬不該。

判決指出，陳男獵捕的熊鷹羽飾，與高屏地區排灣族原住民有深刻關聯，是部落頭目或重要人物表徵。陳男自承具來義鄉排灣族二頭目身分，負責獵捕熊鷹製作傳統頭飾，且其為白鷺部落家屋脈管理成員，陳並檢付「炭火相傳」白鷺部落文史紀錄，現任宗長身分證影本，配戴頭目頭飾照片，是其目的僅供部落傳統文化頭飾所用，並非販賣牟利。