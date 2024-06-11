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北市前偵查隊長陳彥錦4犯強制性交 因這原因宣判卡關

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

北市警察局中正一分局偵查隊前隊長陳彥錦被控4度性侵被害女子，法院審理，陳否認犯罪，台北地方法院原訂上周宣判，不過，合議庭認為還有再審理必要，日前裁定本案再開辯論，庭期則未定。

據了解，2020年9月陳彥錦與被害人共同乘車，即趁共坐後座的機會性騷擾對方，但性騷擾案已逾告訴期，被害人沒有提告。

台北地檢署指控，陳彥錦另於2020年12月起至2022年6月，分別在住處、車上、辦公處所等地違反同一被害女子的意願，對其強制性交4次，其中有3次得逞、1次強制性交未遂。

被害人事後就醫，檢附傷單向督察、婦幼警察隊檢舉，警方根據檢舉主動調查，將陳彥錦移送法辦，檢察官偵查時，陳辯稱與對方合意性交，否認犯罪，不過，檢方根據證詞採信被害人說法，2023年2月將陳依強制性交罪提起公訴。

法院審理時，陳彥錦維持偵查中的辯解，對客觀事實未否認，主張無主觀犯意，且稱與被害人為合意性交，合議庭2024年4月16日全案辯論終結，本定6月7日宣判，但宣判「卡關」。

合議庭裁定指出，依刑事訴訟法規定，案件辯論終結後，遇有必要情形，法院得命再開辯論，合議庭審酌案情認為，性侵案還有再開辯論程序的必要，依法裁定本案再開辯論，何時再開庭暫時沒有決定。

現年47歲的陳彥錦，警察大學66期畢業，曾擔任前法務部長施茂林的隨扈，是台北市警察局重點栽培對象；陳爆性侵疑雲後，先由警政署予停職處分，至檢方起訴之後，陳被記2大過免職。

台北市警中正一分局前偵查隊長陳彥錦。圖／聯合報系資料照片
台北市警中正一分局前偵查隊長陳彥錦。圖／聯合報系資料照片

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