洗錢犯羈押庭爆徐巧芯捲潛艦案？北院不回應：偵查不公開
國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕、丈夫杜秉澄及友人林于倫等人涉嫌利用虛擬幣交易協助詐團洗錢收押中；有週刊報導指，杜秉澄日前在延押庭上指控徐涉不法案件，台北地院今天表示，內容涉及偵查不公開，無法回應。
台北地院上月24日召開檢察官聲請的延長羈押庭，提解劉向婕、杜秉澄、林于倫3人出庭問訊，值班法官就延長羈押禁見是否有必要請律師辯護、防禦，後來裁定3人再羈押禁見2月。
據指出，法官在審問杜秉澄為何捲入詐團洗錢案時，杜秉澄認為個人是因政治因素才被檢警人員查辦、還遭羈押禁見；杜告訴法官徐巧芯捲入潛艦聲紋、收受回饋、內線交易等案，辯詞超脫詐欺、洗錢的既有案情。
台北地院今天表示，延押庭的筆錄、內容屬偵查不公開範圍，杜秉澄究竟有沒有在法庭爆料徐巧芯涉及違法事項，無法回應。
台北地檢署追查詐騙集團金流鎖定東霖公關顧問公司替詐欺集團洗錢2700萬元，東霖公司負責人林于倫疑接受杜秉澄、劉向婕委託洗錢，2024年3月25日發動搜索，約談劉向婕、杜秉澄、林于倫到案。
劉向婕3人到案後自稱是虛擬貨幣幣商，否認涉及詐欺、洗錢，檢察官向法院聲請羈押禁見3人獲准，偵查中第一次押期將屆，檢察官上月24日聲請延押3人也獲裁准再羈押2月。
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