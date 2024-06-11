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楊實秋兒戰前老闆「有性病、全家都嗑藥」 2人都吃官司

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

台北市前議員楊實秋兒子楊澤祖2020年上網留言、發文，指前老闆「親口證實老闆有性病」、「你全家都嗑藥啦」、「社會養的危險份子」，被告上法院，台北地方法院依加重誹謗罪判楊判拘役55日。案經上訴，台灣高等法院今審理，楊卻未出庭，審判長採一造辯論，辯護律師強調是對方汙辱在先，請求判無罪或輕判。

另外，這名前老闆因不滿楊澤祖自行開業競爭，自2020年6月起至10月12日間，在通訊軟體、社群軟體貼文指楊「做客人手腳都不太乾淨」、「用管制藥」，並附上楊澤祖的個人照片。楊也提告，台北地院6月7日甫依個人資料保護法非公務機關非法利用個人資料罪判前老闆4月得易科罰金之刑。

楊澤祖2020年6月、10月間上網張貼「自己承認自己老公有性病」、「親口證實老闆有性病」、「你全家都嗑藥啦」、「按摩店老闆有領身心障礙手冊」、「殺人都無罪」、「社會養的危險分子」、「連你自己老婆都爆料你有性病了！」等文字。楊坦承有發文、但否認犯行，稱他是因為前老闆的妻子曾在LINE上提及被傳染性病，且前老闆確實領有身心障礙手冊，新聞媒體也報導前老闆從事色情按摩、傳染性病、報價落差，認為前老闆染有性病一事涉及公共利益，否認有加重誹謗犯意。

北院認為楊澤祖發文的內容是虛捏事實，足以毀損前老闆的名譽，且未和對方達成和解或取得原諒，犯後態度不佳，依加重誹謗罪判楊判拘役55日，得易科罰金。

高院今行審理程序，但律師卻表示「聯絡不上」楊，因法院已合法通知，以一造辯論方式開庭。律師表示，有兩家媒體都曾引述客戶的話指前老闆有性病，可特定出當事人是誰，且楊曾向前老闆的配偶查證，已盡查證義務，並非故意捏造；因前老闆從事按摩，事涉公眾利益而非私德，一審量刑有違誤。

律師表示，是前老闆汙辱在先，楊澤祖才以相類似的話語回應，這是人性自然反應，不應以刑罰相繩。他說，前老闆夫妻領有身心障礙手冊是事實陳述，「你全家都嗑藥啦」則是「年輕人流行語」，下方留言還有網友說「卡看戲」，主張無罪。審判長諭知7月2日宣判。

前台北市議員楊實秋兒子楊澤祖。圖／聯合報系資料照片
前台北市議員楊實秋兒子楊澤祖。圖／聯合報系資料照片

律師 按摩 老闆

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