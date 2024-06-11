越女落假仲介陷阱…來台首日遭逼賣淫抵債 惡夫妻賺飽飽

越南籍女子小翠2022年臉書求職，遇在台同鄉陳姓女雇主媒介，聲稱可讓她照顧60餘歲的公公，未料，來台一下機就被帶往陳女及其丈夫經營的養生館拘禁接客，若有不從即恐嚇、毆打，賣淫9個月，30餘萬被陳女中飽私囊，沒拿半毛錢；移民署高雄市專勤隊接獲線報，暗中查緝，去年5月破獲養生館經營色情，救出小翠，逮獲陳氏夫妻等4人，全案依人口販運等罪移送高雄地檢署偵辦。

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊於去年接獲報案，指稱一名越南籍20餘歲來台當看護的移工小翠，在臉書見徵求來台看護的廣告，後聯繫上同鄉已嫁來台灣的37歲陳姓女子，陳女聲稱可幫小翠媒介來台，幫忙照顧她生病的60餘歲的公公。

小翠信以為真，透過仲介戚姓男子（38歲）辦妥來台當看護的手續，2022年8月間搭機抵達高雄，未料，一下機連照顧人的臉都還沒看到，就被帶往陳女及其丈夫陳姓男子（43歲）所經營的養生館拘禁。

小翠的護照被扣留遭拘禁後，陳氏夫妻逼她在養生館賣淫，若有不從，即恐嚇、毆打，逼迫小翠24小時都需在養生館內接客。

小翠過著長達9個月不見天日的賣淫苦日子，皮肉錢賺來的30餘萬元都被陳氏夫妻暗槓，沒拿過半毛錢；去年5月，移民署高雄市專勤隊獲報，深入追查違反人口販運從事色情案，並報請高雄地檢署檢察官指揮，歷經數月跟監、蒐證及調查，在苓雅區查獲陳氏夫妻經營的色情養生館。

養生館包廂內有電眼、監視螢幕可監看樓下情況，還有女服務生放在包廂內的行李、化妝品等生活用品。