快訊

日本再生能源前哨戰 台積電進駐熊本或為跨國爭取綠能

花東三法恐成最後稻草 國民黨「朱傅體制」已生變數？

綠釀罷免藍委涂權吉 是為搬開妨礙SRF的大石頭？

噁男拿同事水杯浸鳥、偷喝茶漱口吐回去 害人心理陰影判4個月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓男子自稱家庭壓力大，上班時多次趁同事不在位置上，偷喝對方咖啡、綠茶後竟然漱口吐回去，因同事認為不對勁錄影蒐證曝光，甚至驚覺陳還將自己生殖器放進他杯子裡面，誇張行徑堅決報警提告；法院審酌陳侵害同事財產權，釀心理創傷，依毀損罪判他4月，可上訴。

檢警調查，陳男（54歲）因家庭壓力無處宣洩，今年1月間竟連續趁同事不在位置上時，偷喝對方咖啡杯內的咖啡，或是拿同事杯子的水、綠茶漱口後再吐回去，甚至還用自己的生殖器放入杯子內。

檢方認為，陳男至少8次接觸同事的咖啡杯、水杯及綠茶瓶，使相關飲品遭玷汙，內部物品顯然無法再重複正常利用致不堪使用。

因同事察覺異狀，除自行錄影蒐證，也調閱公司內部監視器才驚覺陳男的脫序行為，並報警對陳提告強制、毀損等罪嫌。

檢方訊時，陳就毀損坦承不諱，並有相關錄影畫面可佐。另就同事控訴陳男害他喝下穢物，涉犯強制罪嫌部分，檢方勘驗影像發現，陳男的行為都是趁同事不在場時所為，不構成強制罪的強暴、脅迫，偵結僅依毀損罪嫌將陳向法院聲請簡易判決處刑。

台中地院審酌，陳男僅因家庭壓力無處宣洩，就恣意毀損同事咖啡杯、水杯及綠茶瓶內的飲品，侵害同事財產權，也釀對方心理創傷，犯後雖坦承但沒有和解，依毀損罪判他4月，得易科罰金。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

咖啡 提告

延伸閱讀

減肥連喝三個月綠茶！她照胃鏡驚見「7、8處潰瘍」 醫曝1動作錯了

妹子小琉球獨旅！陌生男搭訕送「1禮物」 網看傻：噁爆

噁男偷拍女友口交片分享友人...她患焦慮症 檢偵結起訴

「12種早餐減肥必吃食物」吃飽也能瘦身！香蕉選這種顏色，綠茶加入「這一味」更美味

相關新聞

獨／男台中掐死女友悶斃雙胞兒二度判死 今逃死！判無期

彰化縣男子陳宏嘉在2019年間，涉掐死同居陳姓女友、將兩名年僅10月大的雙胞胎男嬰，丟進洗衣機裡悶死，陳二度判死，但最高...

9縣巿正副議長連署「放人」沒用 周典論確定再延押2個月

屏東縣議長周典論遭指涉入鴻海創辦人郭台銘連署案，被屏東地檢署依違反正副總統罷免法起訴，周從偵辦中羈押至今已過5個多月，屏...

林青霞最愛水餃店爆爭產風波 創辦人遺孀盜領4000萬判緩刑

影后林青霞最愛故鄉味「東門興記」水餃創辦人郭禮忠過世留有大筆遺產，女兒郭雅慧、郭秀慧因財產分配控告母親郭林初旭詐欺、偽造...

越女落假仲介陷阱來台首日遭逼賣淫抵債 惡夫妻賺飽飽

越南籍女子小翠2022年臉書求職，遇在台同鄉陳姓女雇主媒介，聲稱可讓她照顧60餘歲的公公，未料，來台一下機就被帶往陳女及...

噁男拿同事水杯浸鳥、偷喝茶漱口吐回去 害人心理陰影判4個月

台中陳姓男子自稱家庭壓力大，上班時多次趁同事不在位置上，偷喝對方咖啡、綠茶後竟然漱口吐回去，因同事認為不對勁錄影蒐證曝光...

嘉市府前機要專員涉貪定讞判7年半 今發監執行

嘉義市政府前機要專員吳健榮，被控收受業者30萬元及價值20餘萬元咖啡豆、茶葉等，一審判決無罪，但二審逆轉改判7年6月徒刑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。