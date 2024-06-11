噁男拿同事水杯浸鳥、偷喝茶漱口吐回去 害人心理陰影判4個月

台中陳姓男子自稱家庭壓力大，上班時多次趁同事不在位置上，偷喝對方咖啡、綠茶後竟然漱口吐回去，因同事認為不對勁錄影蒐證曝光，甚至驚覺陳還將自己生殖器放進他杯子裡面，誇張行徑堅決報警提告；法院審酌陳侵害同事財產權，釀心理創傷，依毀損罪判他4月，可上訴。

檢警調查，陳男（54歲）因家庭壓力無處宣洩，今年1月間竟連續趁同事不在位置上時，偷喝對方咖啡杯內的咖啡，或是拿同事杯子的水、綠茶漱口後再吐回去，甚至還用自己的生殖器放入杯子內。

檢方認為，陳男至少8次接觸同事的咖啡杯、水杯及綠茶瓶，使相關飲品遭玷汙，內部物品顯然無法再重複正常利用致不堪使用。

因同事察覺異狀，除自行錄影蒐證，也調閱公司內部監視器才驚覺陳男的脫序行為，並報警對陳提告強制、毀損等罪嫌。

檢方訊時，陳就毀損坦承不諱，並有相關錄影畫面可佐。另就同事控訴陳男害他喝下穢物，涉犯強制罪嫌部分，檢方勘驗影像發現，陳男的行為都是趁同事不在場時所為，不構成強制罪的強暴、脅迫，偵結僅依毀損罪嫌將陳向法院聲請簡易判決處刑。