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嘉市府前機要專員涉貪定讞判7年半 今發監執行

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市政府前機要專員吳健榮，被控收受業者30萬元及價值20餘萬元咖啡豆、茶葉等，一審判決無罪，但二審逆轉改判7年6月徒刑，褫奪公權5年，今年2月最高法院駁回上訴，全案定讞。吳男曾提診斷證明申請延後執行獲准，今發監執行。

吳健榮原為市府工務處技士，2018年退休再以機要職回聘任市府專員，2021年元月離職；一審認為，業者交付財物與吳員無對價關係，無法認定賄賂故意判無罪，嘉檢上訴，台南高分院認為吳員與工務處承辦人有類似師徒指導關係，有影響力，改判7年半徒刑。吳男上訴第三審，最高法院審理後，今年2月27日駁回，吳男將發監執行。

嘉義地檢署執行檢察官傳喚吳健榮4月3日上午10點到執行科報到。吳健榮準時報到，他提出因病須治療的診斷證明書，申請延期入監獲准，改期6月11日發監。

地檢署表示，今天上午11點，吳建榮發監嘉義監獄執行。

嘉義市政府前機要專員涉貪定讞判7年半，今天發監執行。本報資料照片
嘉義市政府前機要專員涉貪定讞判7年半，今天發監執行。本報資料照片

嘉義 最高法院 茶葉

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