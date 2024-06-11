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掐死女友並悶死雙胞胎逆轉逃死 家屬曾拿遺照哭求法官判死

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣男子陳宏嘉在2019年間，涉在台中市租屋處掐死同居陳姓女友、將兩名年僅10月大的雙胞胎男嬰，丟進洗衣機裡悶死，陳二度判死，案件由最高法院發回台中更一審，審理期間，死者家屬曾攜帶三名死者遺照，請求法官判死，聲淚俱下控訴，「殺3人不嚴重嗎？為何要從輕量刑，他（陳）憑什麼活著」。

陳宏嘉案曾二度判死，不過2022年8月間，最高法院認為前審判死理由籠統，發回台中高分院更一審，由受命法官紀佳良、審判長紀文勝、陪席法官姚勳昌組成的合議庭審理，今天宣判撤銷前審死刑量刑，改判無期徒刑、褫奪公權終身，陳或死者家屬都未出庭聽判。

案件審理歷時1年多，今天審結宣判，案件審理期間，律師聲請對陳做補充鑑定，也要求當時做量刑前評估調查報告的鑑定人出庭交互詰問，而遇害的陳女母親、妹妹與家人等人，在準備程序時，曾拿著三名死者的遺照，向法官請求，判處死刑。

當時陳女家人聲淚俱下控訴，陳與律師為何還敢請求從輕量刑，「光看他活著，就覺得惡心」，應該要加重量刑。

陳女母親說，死都不會與陳和解，也不會拿凶手一毛錢，案件審理已多年，為何還沒判死、執行死刑，出庭看到凶手變胖，顯示根本「吃好、睡好」，而她從女兒遇害以來，「每晚都哭紅雙眼，沒有一晚睡好覺」。

判決指出，陳宏嘉(32歲) 因不滿同居的陳姓女友擔任傳播小姐時，疑與異性曖昧，獨留他照顧兩名10月大的雙胞胎兄弟，陳在2019年11月3日見陳女返家後，二度出手掐死陳女，接著再把兩名胞胎兒子，丟進洗衣機內，覆蓋厚重毛毯，不顧兒子在洗衣機內哭鬧，讓雙胞胎在洗衣機內悶1個小時後致死。

陳在行凶後還找朋友四處遊玩散心、流連網咖，直至案發後第5天，才在彰化落網，全案在一、二審時，都判處死刑，不過最高法院在今年8月間，撤銷死刑宣判，認定二審未審酌一切情狀，判死理由籠統，發回台中高分院更一審。

陳宏嘉涉殺女友雙胎胎兒案，最高法院發回台中高分院更一審，死者家屬出庭時聲淚俱下，拿著三名死者遺照，希望法官判死。圖／本報資料照
陳宏嘉涉殺女友雙胎胎兒案，最高法院發回台中高分院更一審，死者家屬出庭時聲淚俱下，拿著三名死者遺照，希望法官判死。圖／本報資料照

最高法院 死刑 洗衣機

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