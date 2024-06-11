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獨／男台中掐死女友悶斃雙胞兒二度判死 今逃死！判無期
彰化縣男子陳宏嘉在2019年間，涉掐死同居陳姓女友、將兩名年僅10月大的雙胞胎男嬰，丟進洗衣機裡悶死，陳二度判死，但最高法院認定未審酌一切情狀，籠統判死，前年發回台中高分院更審，全案歷經1年多的審理後，今天宣判，合議庭撤銷前審判處死刑量刑，改判無期徒刑、褫奪公權終身。
陳宏嘉涉殺死同居人、兩名雙胞胎一案，更一審今天上午在台中高分院宣判，合議庭由受命法官紀佳良、審判長紀文勝、陪席法官姚勳昌組成的合議庭宣判，今仍認定陳涉犯對兒童犯殺人罪，但撤銷死刑判決，改判無期徒刑、褫奪公權終身。
案件審理期間，死者的妹妹、母親曾出庭，拿著3名死者的遺照拜託法官，「殺3人不嚴重嗎？為何要從輕量刑，他（陳）憑什麼活著」，還強調不會和解，一定要法官量處死刑。
判決指出，陳宏嘉(32歲)因不滿同居的陳姓女友擔任傳播小姐時，疑與異性曖昧，獨留他照顧兩名10月大的雙胞胎兄弟，陳在2019年11月3日見陳女返家後，二度出手掐死陳女，接著再把兩名胞胎兒子，丟進洗衣機內，覆蓋厚重毛毯，不顧兒子在洗衣機內哭鬧，讓雙胞胎在洗衣機內悶1個小時後致死。
陳在行凶後還找朋友四處遊玩散心、流連網咖，直至案發後第5天，才在彰化落網，全案在一、二審時，都判處死刑，不過最高法院在2022年8月間，撤銷死刑宣判，認定二審未審酌一切情狀，判死理由籠統，發回台中高分院更審，今天宣判。
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