狗狗就醫1周後死亡 高雄飼主扮柯南揪出獸醫竄改劑量跟體重

高雄林姓男子因愛犬「多多」身體出狀況，帶「多多」到某知名獸醫診所掛號，卻被陳姓獸醫師多打造血針劑劑量，不到一周後「多多」死亡，林男扮起「柯南」，揪出「多多」打針劑量、體重曾遭陳男竄改，氣得對陳提告，雄檢偵結，依業務登載不實罪嫌起訴陳男。

檢方調查，「多多」前年7月身體不適，林男便帶著「多多」到這間獸醫診所就醫，陳男為「多多」進行血液腎功能檢測後，診斷「多多」體重、體溫、脈搏等狀況，認為「多多」體重應為8.4公斤，便為「多多」施打0.08毫升的造血針。

沒料「多多」打完針後，隔天馬上出現不同病狀，且原有病情還加重，就醫7天後就死亡，林男質疑醫院有疏失，先致電獸醫院錄下當天施打劑量，再索取「多多」就醫時的針劑處方箋。

陳男當時擔心「多多」死亡可能與造血針劑量過多有關，於是便偷偷竄改交給林男的處方箋劑量，從0.08毫升改為0.06毫升。

但林男比對「多多」病歷資料，發現陳男曾經竄改「多多」體重跟藥劑量，且若依「多多」當時鍵入體重，劑量應為0.084毫升才較為正確，怎可能改為較低劑量，因資料對不上，林懷疑陳竄改紀錄，氣得對陳男提告。

檢方調查時，林還出示與院方的錄音資料，當時林詢問時，院方確實告知林「多多」施打劑量為0.08毫升，另「多多」至該診所就醫前6天，量測體重也僅6.1公斤，若以就醫時間來看，體重應為6.4公斤較為合理。