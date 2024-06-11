林青霞最愛水餃店爆爭產風波 創辦人遺孀盜領4000萬判緩刑
影后林青霞最愛故鄉味「東門興記」水餃創辦人郭禮忠過世留有大筆遺產，女兒郭雅慧、郭秀慧因財產分配控告母親郭林初旭詐欺、偽造文書，檢方起訴郭林；台北地院審理，今天依偽造文書罪判郭林有期徒刑10月，緩刑3年，向公庫支付10萬元。可上訴。
郭禮忠於2017年時過世，家族爭產風波不斷，衍生多起民、刑事及商標權官司，民事官司郭林初旭敗訴，法院一審判她應將遺產分給女兒郭雅慧、郭秀慧。
郭禮忠過世後，郭林初旭提財產分配訴訟，法院認定郭禮忠留下不動產、商標權價值2.6億元，郭雅慧調閱父親財產清冊發現，母親在父親過世後與兒子、兒媳在銀行偽簽郭禮忠的署印盜領6300萬元購買旅行支票，對郭林初旭提告。
台北地檢署偵辦時，郭林初旭供稱銀行帳戶是和郭禮忠共同保管，先生過世後，水餃店生意交給兒子和媳婦去處理，買旅行支票則是聽女兒的指示。
檢察官認為，郭林初旭提領6300萬元以2000萬元購買丈夫墓地，不過，她購買美金旅行支票明顯和郭禮忠生前的託付無關，認定郭林盜領4000萬元，依詐欺、偽造文書罪起訴她。
法院審理時，郭林初旭否認犯罪，稱遺產中台幣部分已分配給郭雅慧、郭秀慧，美金存款還未及處理。
郭林初旭的律師說，檢方依詐欺、偽造文書罪起訴郭林，指的犯罪事實是郭林未經全體繼承人同意簽署領款文件，不過，郭林的女兒對領款知情，所以郭林不該當詐欺罪刑，且郭林不願意讓2個女兒成為共同被告。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言