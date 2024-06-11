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9縣巿正副議長連署「放人」沒用 周典論確定再延押2個月

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

屏東縣議長周典論遭指涉入鴻海創辦人郭台銘連署案，被屏東地檢署依違反正副總統罷免法起訴，周從偵辦中羈押至今已過5個多月，屏東地院上月中再裁定延押2個月，9縣市正副議長日前連署希望法院放人，周也提起抗告，但高雄高分院審理後，駁回周聲請，確定繼續延押。

周典論被控為郭台銘收購總統選舉連署書，涉嫌收取5百萬元報酬，此案從去年12月偵辦以來，周便自12月26日遭法院裁定收押禁見至今，屏東地方法院5月15日裁定，再延押2個月。

全國正副議長聯誼會會長、新北議長蔣根煌日前邀集9位縣市正副議長簽署連署書，要求盡快讓周典論交保，蔣也認為郭台銘並未參選，長時間羈押周典論，不符合比例原則。

經多名縣市正副議長連署聲援，周也向高雄高分院提起抗告，指同案關鍵證人等均已交保，案情均已調查清查，沒有串證、滅證等問題，且郭台銘、賴佩霞最終未登記參與總統選舉，並未造成選舉的不正確性，為何指他「影響選舉公正、公平性？」

周典論還指自己患有心臟右冠脈、左前降支及左迴旋枝均有狹窄及心肌灌注不足等心臟疾病，若未即時接受治療恐會死亡，收容期間他已出現胸悶、胸痛等病徵，並檢測出50%至69%狹窄而臨近進行心血管手術70%狹窄的標準，盼能交保就醫。

但高雄高分院審理後，合議庭認為周典論涉案情節重大，前後供詞不一，其證詞並與共犯、選民等人說法不符，其他人交保是坦承犯行，周卻仍否認犯罪，仍有串證等可能性。

合議庭認為，經專業醫師判斷，周病情並未嚴重至危及生命，故住院1日後即行出院，5月6日周典論因胸痛經戒護送往屏東基督教醫院就醫，當天就離院，醫囑也僅門診追蹤治療，未診斷身體狀況不適合執行羈押，因此裁定駁回，不得再抗告。

屏東縣議長周典論（右）去年涉幫郭台銘買連署書案，檢方起訴，法院審理，法院15日裁定周典論延押2個月，禁止接見、通信，周抗告也被駁回。圖／報系資料照
屏東縣議長周典論（右）去年涉幫郭台銘買連署書案，檢方起訴，法院審理，法院15日裁定周典論延押2個月，禁止接見、通信，周抗告也被駁回。圖／報系資料照
新北市議長蔣根煌號召全國議會正副議長聲援周典論議長簽署聯合聲明書，呼籲儘速同意周典論議長交保，不過周抗告後仍被裁定駁回。本報資料照片
新北市議長蔣根煌號召全國議會正副議長聲援周典論議長簽署聯合聲明書，呼籲儘速同意周典論議長交保，不過周抗告後仍被裁定駁回。本報資料照片

周典論 屏東縣

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