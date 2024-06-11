9縣巿正副議長連署「放人」沒用 周典論確定再延押2個月

屏東縣議長周典論遭指涉入鴻海創辦人郭台銘連署案，被屏東地檢署依違反正副總統罷免法起訴，周從偵辦中羈押至今已過5個多月，屏東地院上月中再裁定延押2個月，9縣市正副議長日前連署希望法院放人，周也提起抗告，但高雄高分院審理後，駁回周聲請，確定繼續延押。

周典論被控為郭台銘收購總統選舉連署書，涉嫌收取5百萬元報酬，此案從去年12月偵辦以來，周便自12月26日遭法院裁定收押禁見至今，屏東地方法院5月15日裁定，再延押2個月。

全國正副議長聯誼會會長、新北議長蔣根煌日前邀集9位縣市正副議長簽署連署書，要求盡快讓周典論交保，蔣也認為郭台銘並未參選，長時間羈押周典論，不符合比例原則。

經多名縣市正副議長連署聲援，周也向高雄高分院提起抗告，指同案關鍵證人等均已交保，案情均已調查清查，沒有串證、滅證等問題，且郭台銘、賴佩霞最終未登記參與總統選舉，並未造成選舉的不正確性，為何指他「影響選舉公正、公平性？」

周典論還指自己患有心臟右冠脈、左前降支及左迴旋枝均有狹窄及心肌灌注不足等心臟疾病，若未即時接受治療恐會死亡，收容期間他已出現胸悶、胸痛等病徵，並檢測出50%至69%狹窄而臨近進行心血管手術70%狹窄的標準，盼能交保就醫。

但高雄高分院審理後，合議庭認為周典論涉案情節重大，前後供詞不一，其證詞並與共犯、選民等人說法不符，其他人交保是坦承犯行，周卻仍否認犯罪，仍有串證等可能性。