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罰2歲童做拱橋動作撞青臉 男替友顧子涉妨害發育被起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

一名葉姓男子去年入監，將兩歲多的孩子委託邱姓友人照顧，幼兒園發現葉童身上陸續出現多處瘀傷送醫，經院方判斷有高度兒虐之虞。檢警偵辦發現，邱數次以不當管教方式傷害葉童。台北地檢署日前偵結，依涉犯刑法之妨害幼童發育罪起訴邱。

全案源於，去年葉男因入監、妻子忙於工作，便委託由邱照顧兩歲多的孩子。同年11月起，葉童就讀的幼兒園發現，葉童身上陸續出現多處瘀傷，將葉童送往國立台灣大學附設醫學院就醫，經院方兒少保護醫療中心判斷，有高度虐童之虞，便啟動檢警早期介入偵辦機制，循線調查。

檢方查出，去年11月至12月間，受託照顧葉童的邱陸續在葉童住處或不詳地點，要求葉童在地板濕滑的浴室內做出拱橋的體罰動作，葉童因手部力量不足而滑倒，面部撞擊地板；此外，邱至少兩次持愛心小手及徒手揮打葉童的左右手掌、腳掌及臀部。

檢方認定，邱涉嫌凌虐葉童6次，涉犯刑法第286條第1項之妨害幼童發育罪，於今年4月底依法提起公訴。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

幼兒園 虐童 醫學院

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