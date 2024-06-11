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幫入獄朋友照顧2歲幼童涉施虐 男子遭起訴

中央社／ 台北11日電

葉姓男子因案入獄，將年僅2歲的兒子交給邱姓男子照顧，沒想到邱男竟涉嫌以「愛的小手」拍打男童，還讓男童「搭拱橋」，導致全身多處傷痕。北檢依妨害幼童發展等罪起訴邱男。

台北地檢署指出，邱男為葉男的友人，葉男因案入監服刑，妻子則忙於工作無暇照顧兒子，因此將2歲多的兒子委託邱男照料。邱男自去年11月1日至12月20日間，多次以「愛的小手」拍打男童手掌、腳掌臀部等處，造成男童手腳紅腫、臀部受傷。

檢方查出，邱男還要男童在浴室內做「搭拱橋」（手腳著地撐起身體成拱橋狀）等體罰動作，導致男童因手部力量不足而滑倒，臉部撞擊地板，造成額頭瘀傷。另外，男童身上還有多處不明原因造成的瘀青、挫傷。

男童就讀的幼兒園發現男童身上陸續出現多處瘀傷，將男童送往台大醫院就醫，經台大醫院兒少保護醫療中心判斷有高度兒虐之虞，進而啟動檢警早期介入偵辦機制，檢警循線查出邱男涉案。台北地檢署依妨害幼童發展等罪起訴邱男。

台大醫院

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