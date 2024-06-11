快訊

端午後再創天價！台股早盤突破2萬2千點大關 台積電繼續穩定撐盤

她目睹慣犯進咖啡廳「不消費還霸佔4座位」 網掀共鳴：這種人不少

疑欠3萬引殺機！19歲孝子擺攤付母醫藥費 被痛毆丟包老闆家樓下慘死

律師詐團勾結案女檢捲入？ 桃檢查無刑事不法但送評鑑

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

台北地檢署偵辦律師鄭鴻威等人涉嫌洩密給詐騙集團，15名涉案律師經由鄭鴻威等人派案擔任詐團軍師，其中律師朱一品遭爆出擔任檢察官的吳姓女友曾幫他出謀劃策一事，桃園地方檢察署經分案調查後，吳姓女檢雖查無涉入其中的刑事不法，但她與律師男友通話內容疑有不當，決議將吳檢移付檢察官評鑑委員會。

桃園地檢署說明，吳姓女檢察官於律師男友涉犯組織犯罪防制條例等罪經台北地檢具保後，立即主動向地檢署自請調查，經約談吳檢察官、比對相關卷證及就其主動提供的手機進行數位採證調查後，已於上個月31日完成調查，已證實吳檢並非該詐欺集團上游成員的「吳檢察官」，也與其男友朱一品所設台北地檢署起訴案件中，接受鄭鴻威分派的案件無關。

針對吳姓檢察官與律師男友朱一品雙方間的通話內容，吳檢認為均是基於男女朋友間私人訊息，並非檢察官執行職務，或以檢察官身分對外的行為、言語；不過桃檢認為，檢察官的言行須受更高道德標準檢視，應由客觀公正的外部人評價，故將此案仍依法官法相關規定，於本月4日函送檢察官評鑑委員會評鑑。

桃園地檢署吳姓檢察官疑涉入律師詐團勾結案，經地檢署調查認無涉及刑事不法，但仍移付檢察官評鑑委員會評鑑。記者陳恩惠／翻攝
桃園地檢署吳姓檢察官疑涉入律師詐團勾結案，經地檢署調查認無涉及刑事不法，但仍移付檢察官評鑑委員會評鑑。記者陳恩惠／翻攝

律師 檢察官 男友

延伸閱讀

詐團食髓知味騙走485萬又要100萬 警將計就計逮車手

詐團投資群組「假冒警察背書」 新北女被騙逾60萬元血本無歸

影／誆身分遭冒用 新北退休婦3度遇假檢警詐騙 警逮18歲車手

律師洩密給詐團羈押！「律師的辯護律師」也洩密 法院這樣判

相關新聞

PTT八卦版罵人低能兒挨告 辯「我能證明他是」法官不採罰3千

政府在去年七月擴大租金補貼，提供300億元供符合資格者申請，此事也在網路論壇PTT八卦版引起熱議，蔡姓網友在去年8月於八...

律師詐團勾結案女檢捲入？ 桃檢查無刑事不法但送評鑑

台北地檢署偵辦律師鄭鴻威等人涉嫌洩密給詐騙集團，15名涉案律師經由鄭鴻威等人派案擔任詐團軍師，其中律師朱一品遭爆出擔任檢...

只因催款房租…萬華失明二房東頭骨被砍碎 北檢聲押凶嫌獲准

台北市萬華區民和街本月9日發生駭人命案，67歲陳姓男子疑不滿78歲顏姓二房東多次催繳房租，持菜刀猛砍顏男致死，陳男犯案後...

老公販毒坐牢還不讓她名列訃聞 人妻獨扛育子壓力受不了要離婚

一名人夫二度販毒而入獄，妻子得獨自忍受懷孕、養育子女的壓力，且他還拒絕讓妻子參加家族的喪禮，並沒有把妻子的名字列入訃聞中...

受傷男半夜急診飆罵值班醫師 法官判罰7千

王姓男子去年11月29日凌晨0點，因傷前往林口長庚紀念醫院急診室就診，卻因不耐等候，與謝姓值班醫師爭吵，過程中，竟以閩南...

留美學生徐皓明家人在美車禍 澎湖各界愛心捐款踴躍

空軍選員就讀美國空軍官校學生徐皓明的母親及外婆，赴美參加他的畢業典禮遇車禍重傷住院，面對龐大的醫療費用，澎湖地方各界愛心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。