律師詐團勾結案女檢捲入？ 桃檢查無刑事不法但送評鑑
台北地檢署偵辦律師鄭鴻威等人涉嫌洩密給詐騙集團，15名涉案律師經由鄭鴻威等人派案擔任詐團軍師，其中律師朱一品遭爆出擔任檢察官的吳姓女友曾幫他出謀劃策一事，桃園地方檢察署經分案調查後，吳姓女檢雖查無涉入其中的刑事不法，但她與律師男友通話內容疑有不當，決議將吳檢移付檢察官評鑑委員會。
桃園地檢署說明，吳姓女檢察官於律師男友涉犯組織犯罪防制條例等罪經台北地檢具保後，立即主動向地檢署自請調查，經約談吳檢察官、比對相關卷證及就其主動提供的手機進行數位採證調查後，已於上個月31日完成調查，已證實吳檢並非該詐欺集團上游成員的「吳檢察官」，也與其男友朱一品所設台北地檢署起訴案件中，接受鄭鴻威分派的案件無關。
針對吳姓檢察官與律師男友朱一品雙方間的通話內容，吳檢認為均是基於男女朋友間私人訊息，並非檢察官執行職務，或以檢察官身分對外的行為、言語；不過桃檢認為，檢察官的言行須受更高道德標準檢視，應由客觀公正的外部人評價，故將此案仍依法官法相關規定，於本月4日函送檢察官評鑑委員會評鑑。
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