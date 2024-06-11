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只因催款房租…萬華失明二房東頭骨被砍碎 北檢聲押凶嫌獲准

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

台北市萬華區民和街本月9日發生駭人命案，67歲陳姓男子疑不滿78歲顏姓二房東多次催繳房租，持菜刀猛砍顏男致死，陳男犯案後搭火車南下回新竹老家，途中想到「菜刀遺留現場」，自知法網難逃，良心不安報警自首。台北地檢署訊後，依涉犯殺人罪嫌向法院聲押陳男獲准。

萬華警方10日下午2點移送北檢前，先將犯嫌陳男送至第二殯儀館陪同檢方相驗釐清案情，檢察官發現，死者全身多處刀傷，雙手有遭嚴重砍傷痕跡，推測是喪命前擋刀反抗導致，而致命傷在頸部，頭部額頭、頭蓋骨到後腦勺均碎裂，死狀淒慘。

警方調查，陳男跟死者顏男兩人同住三房一廳，2人同住約2年，由於顏男患有青光眼，雙眼看不見，常會給陳男小費，請他幫忙買菜或生活用品，但陳男每月仍要繳交7000元房租，孰料陳男欠繳3個月、2萬1000元房租，顏男對此極為在意，近日常常「催繳」，雙方前天早上起床後再次爭吵，陳男憤而抄起廚房菜刀殺害。

陳男犯案後盥洗換衣，再搭火車南下回新竹老家，途中想到菜刀遺留現場，自知法網難逃，良心不安報警自首。警方將陳男移送北檢複訊，檢方依涉殺人罪，向法院聲押陳男獲准。

死者兒子9日到派出所接受警詢筆錄，受訪時他淡然回應，「到現在還是有一種超現實感，以前端午節爸爸都會蒸粽子給我吃，想說端午節應該要帶爸爸去泡溫泉，正這麼想，就接到警察電話了」，「今天弱勢的人，他們只會弱弱相殘，當你知道這樣的劇情，其實生氣不起來，就覺得是一種悲哀」。

陳姓男子本月9日持菜刀砍殺二房東顏姓男子，檢察官相驗發現，死者頭部額頭、頭蓋骨到後腦勺，都整個碎裂，手段凶殘。圖／聯合報系資料照片
陳姓男子本月9日持菜刀砍殺二房東顏姓男子，檢察官相驗發現，死者頭部額頭、頭蓋骨到後腦勺，都整個碎裂，手段凶殘。圖／聯合報系資料照片

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