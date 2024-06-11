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美女子電商購物網站實施多層次傳銷未報備 公平會開罰50萬

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

公平會委員會議通過，美女子公司經營快電商網站，但行銷模式係透過分店、下線分店及再下線分店建立2層級或2層級以上之多層級組織來推廣、銷售該網站商品，且獎金制度等具有多層級獎金團隊計酬及抽佣關係的特性，對其從事多層次傳銷但未於開始實施前向該會報備，已違反多層次傳銷管理法第6條第1項規定規定，處50萬元罰鍰。

公平會表示，美女子公司自110年5月起開始透過經營快電商網站招攬民眾加入成為分店，並提供分店個人專屬網域，使民眾於快電商網站架設個人之線上商店，並分享其線上商店之商品訊息及專屬網域於社群媒體，開展自身團隊成員。

據公平會調查，快電商網站所設計的制度，分店會依其自身及底下團隊成員之月銷售額業績晉升至更高銷售階層進而取得更高的分潤比例獎金，而且分店所獲得之團績價差獎金（即業績獎金）係來自其之下線分店及再下線分店等所有分店成員推廣、銷售商品之業績，也就是美女子公司經營快電商網站之行銷模式係透過分店、下線分店及再下線分店建立2層級或2層級以上之多層級組織來推廣、銷售該網站商品，且其團績價差之獎金制度具有多層級獎金團隊計酬及抽佣關係的特性，但是美女子公司未於開始實施前向該會報備，已違反多層次傳銷管理法規定。

公平會提醒，電商購物網站如有實施多層次傳銷事業之組織或計畫，應事先依多層次傳銷管理法第6條規定，檢具載明法定事項之文件、資料向該會報備，避免觸法。

公平會 社群媒體 電商

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