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老公販毒坐牢還不讓她名列訃聞 人妻獨扛育子壓力受不了要離婚

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

一名人夫二度販毒而入獄，妻子得獨自忍受懷孕、養育子女的壓力，且他還拒絕讓妻子參加家族的喪禮，並沒有把妻子的名字列入訃聞中「孝外孫媳」欄位，妻子受不了訴請離婚，台北地方法院判准離婚，可上訴。

妻子主張，兩人2015年結婚後育有2名子女，丈夫婚後二度因販毒入監服刑，離家長達4年時間，讓她獨自承受懷孕、生產、扶養子女的壓力，且丈夫脾氣暴躁、多疑猜忌，有妄想、歇斯底里的傾向，多次在深夜住處大喊她的名字、辱罵髒話、狂按喇叭等，法院也核發保護令。

她說，她害怕的不敢和丈夫同居，對方也沒有任何想要維繫婚姻的舉動，兩人只因子女而有聯繫，且丈夫家族親人過世，也沒有將他列入訃聞「孝外孫媳」欄位，並禁止她參加喪禮，認為雙方確實有難以維持婚姻的重大事由，請求法院判准離婚。

人夫反駁，他獨力扶養妻小，因為正常工作難持支持，才會一時失慮鋌而走險，他深感懊悔且也在出獄後找到正當工作，沒有再犯可能性；他在服刑期間，必然會造成分居的結果，但妻子皆有定期探視，或以書信聯絡，感情並沒有不睦或生變。

人夫指出，他之所以會口出穢言辱罵妻子，是因為接獲幼稚園來電通知小孩發燒，卻未能聯絡上妻子，心急如焚；另未將妻子名字列入訃聞，是因為妻子對他提離婚訴訟已被親友所知，若列入對方姓名，會被親友指點、苛責，請求法院駁回訴訟。

法院認為，人夫入獄讓妻子獨自承受各方壓力，且人夫出獄後未能體察妻子提告的緣由，也沒有積極和妻子溝通，或試圖修補婚姻破綻，反而一再批判、指責對方，認為雙方婚姻確實有難以維持的破綻，判准兩人離婚。

示意圖／ingimage
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人夫 婚姻 離婚

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