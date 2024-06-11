快訊

端午後再創天價！台股早盤突破2萬2千點大關 台積電繼續穩定撐盤

她目睹慣犯進咖啡廳「不消費還霸佔4座位」 網掀共鳴：這種人不少

疑欠3萬引殺機！19歲孝子擺攤付母醫藥費 被痛毆丟包老闆家樓下慘死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PTT八卦版罵人低能兒挨告 辯「我能證明他是」法官不採罰3千

聯合報／ 記者何祥裕/台北即時報導

政府在去年七月擴大租金補貼，提供300億元供符合資格者申請，此事也在網路論壇PTT八卦版引起熱議，蔡姓網友在去年8月於八卦版上發表文章，標題為「去你的租金補貼」，但林姓網友卻在該文章留言處留下「低能兒」三字而挨告，儘管林提供蔡的網路言論資料給法官稱，「我可以證明告訴人就是低能兒」，但法官不採，依公然侮辱罪判處林姓網友罰金三千元，得易服勞役。全案可上訴。

士林地院判決指出，林姓網友在去年8月23日在淡水住處，登入PTT後在不特定多數人得以共見共聞的八卦版上，看到蔡姓網友發表的「[爆卦]去你的租金補貼」文章，竟在留言處以「低能兒」三個字辱罵蔡姓網友，後來蔡姓網友報警提告。

林姓網友向法官坦承留言確實是他所為，但他沒有任何公然侮辱之意，他是根據蔡姓網友在網路上留言所得到的結論，他可以證明蔡姓網友就是低能兒，但法官認為，蔡姓網友的文章，是在討論要申請租金補貼時，要不要先知會房東，林姓網友的留言，並非對文章內容的反饋、評論，此時蔡姓網友的名譽人格更應優先於林姓網友的言論自由。

更何況，林姓網友稱蔡姓網友是低能兒，衡諸一般社會觀念，是在譏笑對方愚笨、智力低下，有貶抑、輕蔑之意，法官審酌兩人僅因對於政府政策產生嫌隙，林姓網友不思以理性方式溝通處理，而以低能兒公然侮辱蔡來發洩自身情緒，依公然侮辱罪判處林姓網友罰金三千元，得易服勞役。全案可上訴。

蔡姓網友不滿遭林姓網友在PTT留言低能兒，向警方與士林地檢署提告。圖／聯合報系資料照片
蔡姓網友不滿遭林姓網友在PTT留言低能兒，向警方與士林地檢署提告。圖／聯合報系資料照片

公然侮辱 租金補貼

延伸閱讀

父輩買房更容易？他羨慕500萬能買房的年代 網：別幻想以前多簡單

D槽女神推薦「這部最色」！PTT鄉民：看完絕對繳械

布萊德彼特親友怒批裘莉拿小孩當報復工具 拆散家庭

新竹「一顆肉粽90元」他驚呆！ 網笑：裡面包AI價值

相關新聞

PTT八卦版罵人低能兒挨告 辯「我能證明他是」法官不採罰3千

政府在去年七月擴大租金補貼，提供300億元供符合資格者申請，此事也在網路論壇PTT八卦版引起熱議，蔡姓網友在去年8月於八...

律師詐團勾結案女檢捲入？ 桃檢查無刑事不法但送評鑑

台北地檢署偵辦律師鄭鴻威等人涉嫌洩密給詐騙集團，15名涉案律師經由鄭鴻威等人派案擔任詐團軍師，其中律師朱一品遭爆出擔任檢...

只因催款房租…萬華失明二房東頭骨被砍碎 北檢聲押凶嫌獲准

台北市萬華區民和街本月9日發生駭人命案，67歲陳姓男子疑不滿78歲顏姓二房東多次催繳房租，持菜刀猛砍顏男致死，陳男犯案後...

美女子電商購物網站實施多層次傳銷未報備 公平會開罰50萬

公平會委員會議通過，美女子公司經營快電商網站，但行銷模式係透過分店、下線分店及再下線分店建立2層級或2層級以上之多層級組...

老公販毒坐牢還不讓她名列訃聞 人妻獨扛育子壓力受不了要離婚

一名人夫二度販毒而入獄，妻子得獨自忍受懷孕、養育子女的壓力，且他還拒絕讓妻子參加家族的喪禮，並沒有把妻子的名字列入訃聞中...

受傷男半夜急診飆罵值班醫師 法官判罰7千

王姓男子去年11月29日凌晨0點，因傷前往林口長庚紀念醫院急診室就診，卻因不耐等候，與謝姓值班醫師爭吵，過程中，竟以閩南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。