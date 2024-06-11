PTT八卦版罵人低能兒挨告 辯「我能證明他是」法官不採罰3千

政府在去年七月擴大租金補貼，提供300億元供符合資格者申請，此事也在網路論壇PTT八卦版引起熱議，蔡姓網友在去年8月於八卦版上發表文章，標題為「去你的租金補貼」，但林姓網友卻在該文章留言處留下「低能兒」三字而挨告，儘管林提供蔡的網路言論資料給法官稱，「我可以證明告訴人就是低能兒」，但法官不採，依公然侮辱罪判處林姓網友罰金三千元，得易服勞役。全案可上訴。

士林地院判決指出，林姓網友在去年8月23日在淡水住處，登入PTT後在不特定多數人得以共見共聞的八卦版上，看到蔡姓網友發表的「[爆卦]去你的租金補貼」文章，竟在留言處以「低能兒」三個字辱罵蔡姓網友，後來蔡姓網友報警提告。

林姓網友向法官坦承留言確實是他所為，但他沒有任何公然侮辱之意，他是根據蔡姓網友在網路上留言所得到的結論，他可以證明蔡姓網友就是低能兒，但法官認為，蔡姓網友的文章，是在討論要申請租金補貼時，要不要先知會房東，林姓網友的留言，並非對文章內容的反饋、評論，此時蔡姓網友的名譽人格更應優先於林姓網友的言論自由。

更何況，林姓網友稱蔡姓網友是低能兒，衡諸一般社會觀念，是在譏笑對方愚笨、智力低下，有貶抑、輕蔑之意，法官審酌兩人僅因對於政府政策產生嫌隙，林姓網友不思以理性方式溝通處理，而以低能兒公然侮辱蔡來發洩自身情緒，依公然侮辱罪判處林姓網友罰金三千元，得易服勞役。全案可上訴。