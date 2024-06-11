受傷男半夜急診飆罵值班醫師 法官判罰7千

王姓男子去年11月29日凌晨0點，因傷前往林口長庚紀念醫院急診室就診，卻因不耐等候，與謝姓值班醫師爭吵，過程中，竟以閩南語暴粗口連連大罵「你現在勒啥小啦，欸宏x你出來，x你x勒老ｘ掰你」，醫師聽了氣得報警，也遭桃園地檢署依法起訴，桃園地院進行簡易判決，將王男依公然侮辱罪，判處罰金新台7000元，得易服勞役，本案可上訴。

法官認為，被告王男於公開場所，對值班醫師辱罵的言語，依社會一般人對那段話的認知，就是蔑視他人的人格，貶抑其人格尊嚴，具有輕蔑、鄙視及使人難堪等涵意，足以貶損告訴人的社會評價，對告訴人的名譽權侵害不輕，堪認被告的行為，是在多數人共見共聞狀況下，以前開言語侮辱告訴人，依其表意脈絡，顯係故意公然貶損他人名譽，已逾越一般人可合理忍受範圍。