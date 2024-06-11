受傷男半夜急診飆罵值班醫師 法官判罰7千

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

王姓男子去年11月29日凌晨0點，因傷前往林口長庚紀念醫院急診室就診，卻因不耐等候，與謝姓值班醫師爭吵，過程中，竟以閩南語暴粗口連連大罵「你現在勒啥小啦，欸宏x你出來，x你x勒老ｘ掰你」，醫師聽了氣得報警，也遭桃園地檢署依法起訴，桃園地院進行簡易判決，將王男依公然侮辱罪，判處罰金新台7000元，得易服勞役，本案可上訴。

法官認為，被告王男於公開場所，對值班醫師辱罵的言語，依社會一般人對那段話的認知，就是蔑視他人的人格，貶抑其人格尊嚴，具有輕蔑、鄙視及使人難堪等涵意，足以貶損告訴人的社會評價，對告訴人的名譽權侵害不輕，堪認被告的行為，是在多數人共見共聞狀況下，以前開言語侮辱告訴人，依其表意脈絡，顯係故意公然貶損他人名譽，已逾越一般人可合理忍受範圍。

法官審酌，被告王男僅因於急診室內不耐等待，竟公然以閩南語的「x你x勒老ｘ掰你」等話語侮辱告訴人值班醫師，並無視醫事人員於急診室執行業務艱難的工作處境，所為甚屬不該，然被告於犯後雖坦承犯行，但迄今仍未與值班醫師達成和解或調解、取得原諒或其他可認為嘗試彌補損害的舉措等犯罪後態度，併參酌被告犯案動機目的，此案對告訴人法益侵害程度，兼衡智識程度、經濟狀況等情狀，量處主文之刑。

王姓男子去年11月29日凌晨0點，因傷前往林口長庚紀念醫院急診室就診，卻因不耐等候辱罵值班醫師，桃園地院簡易判決，將他依公然侮辱罪，判處罰金新台7000元，得易服勞役，本案可上訴。記者陳嘉寧／攝影
王姓男子去年11月29日凌晨0點，因傷前往林口長庚紀念醫院急診室就診，卻因不耐等候辱罵值班醫師，桃園地院簡易判決，將他依公然侮辱罪，判處罰金新台7000元，得易服勞役，本案可上訴。記者陳嘉寧／攝影

桃園 醫師 閩南語

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