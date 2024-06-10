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高雄鐵皮屋藏職業賭場 逾50人趁端午聚賭遭逮

中央社／ 高雄10日電

今天是端午連假最後一天，高雄大社一處鐵皮屋凌晨擺設天九牌賭桌，聚集超過50名賭客及工作人員，遭警方突襲逮捕並查扣賭資及抽頭金共新台幣21萬8000元。

高雄市政府警察局仁武分局發布新聞稿指出，賭場租用大社區一處靜巷鐵皮屋，賭博時間選在凌晨時分，外觀難以發覺。經警方掌握相關情資及多日查訪，由警察局督察室會同仁武分局、保安警察大隊特勤中隊持搜索票在凌晨2時突襲破門查獲該膠質天九牌職業賭場。

警方逮捕曾姓負責人、呂姓把風人員、黃姓屋主及55名賭客，其中賭客分別為35名男性、20名女性，最年邁為79歲老婦、最年輕為23歲男子。另外，警方在現場查扣抽頭金1萬6000元、賭資現金20萬2000元、賭具膠質天九牌、骰子、押寶盒等證物。

警方表示，全案詢後將曾男等3人依賭博罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，其餘55名賭客依社會秩序維護法第84條規定裁罰，處9000元罰鍰。

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