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深夜出門被仇家堵到圍毆 19歲男遭毆重傷不治警逮5嫌

桃園男酒醉狂嗆女保全！ 囂張嗆警三字經…酒醒後被辦了

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園某社區昨上午發生一名男住戶酒醉，在警衛室對著女保全大聲咆哮，警方獲報到場後三度請男住戶返家休息，並詢問女保全事發經過，豈料男住戶三番兩次挑釁，還對員警辱罵三字經，當場遭警方壓制在地，引發附近路人圍觀，事後依妨害公務恐嚇及公然侮辱罪嫌移請偵辦。

桃園市桃園區某社區住戶昨上午10點48分許酒醉失態，在警衛室頻大聲辱罵，警方獲報到場後發現酒醉的是一名44歲張姓男子，不斷對女保全咆哮，立即將張男勸離並請他返家休息，男子離開大廳後員警向女保全詢問狀況，張男又回到大廳持續叫囂，員警安撫張男情緒請他回家，並將女保全帶到社區外，將2人區隔避免衝突提升。

孰料張男仍不聽勸，三度跟過來向女保全挑釁，聲稱警察也幫不了她，結果員警勸阻張男的挑釁行為時，張男竟飆三字經等不雅言語辱罵員警，當場遭警方依法壓制在地，引發附近路人圍觀，事後依妨害公務恐嚇及公然侮辱罪嫌移請偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

桃園某社區昨上午發生一名男住戶酒醉，在警衛室對著女保全大聲咆哮，警方獲報到場後男住戶三番兩次挑釁，還對員警辱罵三字經，當場遭警方壓制在地。記者周嘉茹／翻攝
桃園某社區昨上午發生一名男住戶酒醉，在警衛室對著女保全大聲咆哮，警方獲報到場後男住戶三番兩次挑釁，還對員警辱罵三字經，當場遭警方壓制在地。記者周嘉茹／翻攝
桃園某社區昨上午發生一名男住戶酒醉，在警衛室對著女保全大聲咆哮，警方獲報到場後男住戶三番兩次挑釁，還對員警辱罵三字經，當場遭警方壓制在地。記者周嘉茹／翻攝
桃園某社區昨上午發生一名男住戶酒醉，在警衛室對著女保全大聲咆哮，警方獲報到場後男住戶三番兩次挑釁，還對員警辱罵三字經，當場遭警方壓制在地。記者周嘉茹／翻攝

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