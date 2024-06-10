見大門未鎖偷走桌上豬公撲滿 男賠2倍還要付18萬罰金

新竹劉姓男子去年10月駕駛小貨車，行經徐姓婦人住處時，發現大門未上鎖，竟入內偷走放置在客廳茶几上、內有現金1萬3500元的豬公撲滿。劉男事後坦承犯行，並賠償徐婦3萬元。新竹地院審酌劉男有多次偷竊前科，但因犯後坦承犯行，且積極與被害人和解，最終依侵入住宅竊盜罪，處有期徒刑6月，易科罰金18萬元。

判決書指出，劉男去年10月11日清晨6時許，駕駛租賃小貨車，行經新竹縣徐姓婦人住處前時，趁該住處無人且大門未上鎖之際，徒手打開住宅大門侵入後，竊取放置在客廳茶几上、內有現金1萬3500元的豬公撲滿1個，得手後駕駛上開小貨車離開現場。徐婦發現遭竊後，立即報警。