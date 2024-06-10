廠商行賄軍官遭調查銀行經理當報馬仔 關心害到自己

國防部軍備局林姓上校與呂姓、林姓士官長等3人，涉嫌接受蘇姓廠商等人招待喝花酒，被法院處2年至2年7月不等徒刑，此案在廉政署偵辦期間，意外發現某銀行葉姓經理涉嫌向蘇男妻子通風報信，要蘇「刷卡要注意」，高雄地院審理後，依洩漏國防以外秘密罪，判經理拘役50天。

2018年間，205廠槍件所進行「機軸半成品等5項」採購案，得標廠商未能順利履約及請款，先邀請負責標案督導的林姓士官長上酒店，再請林協助邀訪林姓上校與會。

從2019年起至隔年9月間，廠商多次邀請林姓上校、林姓士官長出入高雄市區高檔會館，酒飲、女陪侍等費用均由得標廠商買單，藉此希望標案履約時間可以展延或順利通過驗收。

有廠商有意打入軍品供應鏈，找上林姓上校協助，林男指示廠商可向205廠申請試製認證資格，若獲准205廠便能向他們採購。

該名廠商未能加速通過試製認證資格，便找林姓上校、呂姓、林姓士官長等人多次上酒店，並在宴席中由蕭等人提供意見給廠商，讓他們依指示通過驗證。

檢調廉調查時，涉案3名軍士官均自白犯罪，檢廉統計林姓上校等3人從2018年至2019年底，至少接受廠商招待喝「花酒」多達20次，承包商、試製案廠商也坦承招待林男等人是希望打好關係，好讓採購案、試製案順利進行。

高雄地院審理後，法官認為3人均擔任軍備局205廠工務中心要職，對於廠商履約有決定權，認定喝花酒與3人職務具對價關係，被法院處2年至2年7月不等徒刑，3人不僅被軍方汰除，還被監察院通過全票彈劾，退休金不保。

此案偵辦期間，因辦案人員對廠商、林姓上校等人進行監聽，意外發現高雄某銀行葉姓經理再為蘇姓廠商辦理貸款時，見核貸單上面記載「因法務部廉政署南部地區調查組來函調查，評估屬具備特定高風險因子，列入高風險客戶」，轉頭向蘇妻通風報信，稱「有人在注意妳先生的卡」、「刷卡要注意」。

後來蘇妻再將葉女來電的警告告知蘇男，過程全被廉政官監聽蒐錄，檢方認為經理行為已構成洩密，恐影響全案偵辦，偵結依洩漏國防以外秘密罪嫌起訴葉女。

法院審理時，葉女辯稱關心貸款客戶狀況本來就是職務範圍，當時她只是關心蘇男公司經營狀況，並不是洩密。

但法官認為，葉女。轉告蘇妻時，僅提到蘇男信用卡被調查，並未提到公司貸款申辦、換單等業務，或對於公司營運情況有所關心，且蘇妻明確告訴蘇男不要刷該家銀行的卡，若不是葉女。洩密，蘇妻怎會正好與丈夫有上述對話。