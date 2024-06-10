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閨密領光她存款 害她入監2年等不到人寄會客菜

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄葉姓女子2019年1月間因通緝被警方查獲，準備入監服刑她將提款卡，帳戶交給邱姓好友，拜託邱女有空多到監獄探望她，沒料邱見葉女帳戶還有存款，僅探視幾次後就消失，葉女2年等不到邱女，懷疑邱捲款晃點，在監獄對邱提告，法院依侵占罪，判邱3月徒刑。

判決指出，葉女和男友因販賣二級毒品，被法院判刑10年，她發監未到被檢方發布通緝，逃亡多年後直到2019年1月30日才被警方查獲，準備解送至雄檢歸案。

當時邱女知道葉女被抓後，隨即跑到派出所探視，葉深知自己此次入監恐要好幾年才能出來，隨即交代邱女生活瑣事，還將提款卡交給邱女，請邱在她入監服刑期間，可以從她帳戶領錢寄至監獄當零用金，或是幫她採購生活用品、寄會客菜等。

沒料邱女拿到提款卡後，僅探望幾次，同年3月就將葉女帳戶裡的20萬元清空，拿來給自己花用，在監獄的葉女苦苦等不到邱女探視，也沒收到邱女寄存零用金，懷疑邱早已將她錢領空花用。

苦等2年後，葉女最終選擇提告邱女侵占，檢警調查後，邱女坦承將葉女帳戶20萬元領空，事後她也與葉女達成和解，同意每月賠償5000元給葉女，合計補償27萬元。

法官考量邱女態度，並與葉女達成和解，葉也願意給予邱女緩刑機會，依侵占罪判刑3月，得易科罰金9萬元，另宣告緩刑5年，並按兩人和解條件每月定時賠償5000元。可上訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

監獄示意圖。記者張議晨／攝影
監獄示意圖。記者張議晨／攝影

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