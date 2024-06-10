聽新聞
test
0:00 / 0:00

3年未出房門 役男2拒體檢遭判刑

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導

桃園八德楊姓男子3年來未步出房門，即便知曉收到兵單要去體檢也不出門，桃園地院簡易判決，將他依役齡男子意圖避免徵兵處理而徵兵檢查無故不到罪，處徒刑2月，得易科罰金6萬元，可上訴。本報資料照片／記者黃福其攝影
桃園八德楊姓男子3年來未步出房門，即便知曉收到兵單要去體檢也不出門，桃園地院簡易判決，將他依役齡男子意圖避免徵兵處理而徵兵檢查無故不到罪，處徒刑2月，得易科罰金6萬元，可上訴。本報資料照片／記者黃福其攝影
楊姓男子二度收到兵單，未按時到指定醫療院所進行徵兵體檢，被桃園市政府函送法辦；檢方偵查時楊男也未到庭，楊父出庭無奈表示，二次都有通知兒子要體檢，但「兒子都不出房間，已經二年至三年了」，檢方依法起訴。桃園地方法院簡易判決，將楊男依妨害兵役治罪條例處徒刑二月，得易科罰金六萬元。可上訴。

檢方調查，廿三歲楊姓男子明知自己是役齡男子，對於徵兵檢查不得無故未到；桃園市八德區公所二○二二年通知他，於八月十一日至台北榮民總醫院桃園分院接受役男徵兵檢查，楊男未報到，同年九月五日區公所第二度通知他徵兵體檢，楊男仍未理會。

市府事後將他函送桃園地檢署，檢方依被告身分傳喚，楊男一樣不到庭，楊父則以證人身分前往向檢察官說明，指兒子足不出戶二、三年了，檢方偵查後依妨害兵役治罪條例起訴楊男。

法院認為，楊男意圖避免徵兵處理，經其祖母簽收徵兵檢查通知書，並與楊父一同轉達告知後，楊男仍未按時到場受檢，致無法接收徵兵處理。

法官審酌，被告明知是役齡男子，有為徵兵處理義務，卻未依規定接受通知體檢，未能完成兵役徵集程序，對國家徵兵順暢及兵役管理產生危害。

考量楊男犯罪動機目的，以及楊父證述被告高中肄業、久居房中不出門等生活狀況，依妨害兵役治罪條例第三條第三款的役齡男子意圖避免徵兵處理而徵兵檢查無故不到罪，判刑二月，得易科罰金。

兵役 桃園

延伸閱讀

役男3年來未出過房門 2度缺席徵兵體檢遭判刑

飛官又傳「超重」 他BMI超標竄改體檢…遭停飛還被判刑

桃園役男不甩徵兵檢查未體檢 法官出手了

役男出國唸碩士成「波波」逃兵 法官讓他有條件緩刑

相關新聞

3年未出房門 役男2拒體檢遭判刑

楊姓男子二度收到兵單，未按時到指定醫療院所進行徵兵體檢，被桃園市政府函送法辦；檢方偵查時楊男也未到庭，楊父出庭無奈表示，...

偽造郭董連署書 賭場小弟判刑

鴻海集團創辦人郭台銘去年計畫參選總統，高雄金姓賭場負責人要求黃姓幹部協助蒐集卅份連署書，黃涉從友人吳姓男子處取得個資後，...

電梯等太久…莽男踢凹門板判拘役25天 社區修復求償

基隆市李姓男子在住家大樓的1樓想搭電梯上樓回家時，不滿等候時間太久，用腳踢凹外門板，用手扳開門板也造成損壞。基隆地方法院...

交帳戶慘成人頭…純情男欲領85萬遭阻 疑成車手幫提款

桃園一名余姓男子近日到銀行欲領新台幣85萬元，行員察覺有異報警，對此余男稱在網路認識一名女子，兩人相談甚歡後對方向他借銀...

前員工涉洩蔡英文班機行程、鳳翔專案資料 華航說話了

扯鈴教練魯紀賢共諜案，涉國安法發展組織等罪，台北地檢署去年起訴10名退、現役士官兵等人，其中，最受矚目的是華航前員工葛姓...

人妻偷走7隻雞 尪把風辯稱「以為是拔野菜」…說謊卸責下場更慘

新竹邱姓男子與妻子李女2年前騎機車到某雞寮偷走3隻土雞裝進米袋，回家發現好吃，2月後又再回去偷4隻。事後李女為護全丈夫，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。