偽造郭董連署書 賭場小弟判刑

鴻海集團創辦人郭台銘去年計畫參選總統，高雄金姓賭場負責人要求黃姓幹部協助蒐集卅份連署書，黃涉從友人吳姓男子處取得個資後，和吳姓女友「加工」一口氣偽造六十六份，結果因賭場被查獲，偽簽連署書意外曝光。檢方認為金並未指示偽造，只起訴黃等三人，高雄地方法院依違反個資法判刑三至四月。

高雄地檢署去年十一月指揮高雄警方破獲一處賭場，現場除多人聚賭，在賭場幹部黃姓男子身上發現大量來路不明身分證；檢警向上追查，發現黃男與吳姓女友、吳姓好友，自當鋪業者處取得一一六人的個資後，再分工將民眾身分證照片電子檔利用小畫家裁切，讓身分證符合連署書格式，之後偽簽連署人姓名及戶籍地址。

檢警當時扣得六十六份已加工完成的連署書，黃男承認蒐集個資偽造連署書，但供稱是受賭場老闆金姓男子和綽號「彼得」男子指使，要幫忙郭董連署。

金男被通知到案，承認經營賭場，指示黃男蒐集連署書，但強調是要合法連署，並未要求黃男從當鋪業者處非法取得個資，還進行偽造。

檢警追查金男通聯，沒有與郭台銘陣營任何連繫紀錄，雙方無對價關係，未觸犯總統副總統選罷法；另無證據顯示金男指示黃姓幹部偽造連署書，只依偽反個資法起黃男、吳男和吳女三人。

高雄地院審理時，黃男等人均坦承使用當鋪取得的資料偽簽連署書，法官考量三人認罪，依違反個資法判黃男四月、吳女三月、吳男三月徒刑，均得易科罰金。