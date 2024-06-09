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電梯等太久…莽男踢凹門板判拘役25天 社區修復求償

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市李姓男子在住家大樓的1樓想搭電梯上樓回家時，不滿等候時間太久，用腳踢凹外門板，用手扳開門板也造成損壞。基隆地方法院審理後，依毀損罪判李拘役25天，得易科罰金2萬5000元。全案可上訴。社區管委會另提起損害賠償附帶民事訴訟，由基隆地院民事庭審理。

判決指出，50多歲李男去年8月30日凌晨1點多，在所住的社區大樓的1樓想搭電梯上樓，因為等候時間超出他的預期，心生不滿，憤而用腳使力踢電梯門，導致電梯外門板凹陷變形，接著又用手扳動電梯門板，使門板機件受損而不堪使用。

社區管委會王姓主委和廖姓總幹事報案，基隆警二分局製作筆錄後將全案送辦。基隆地檢署檢察官偵查後，依毀損罪嫌起訴李男。

法官審理時，李男自白犯罪，社區監視器也拍下李男抬腳踢電梯門，動手扳動電梯門畫面，加上電梯受損照片等證物，認定李男犯行。

法官審酌李男毀損他人財產，行為不當，念其坦承犯行，並衡量犯罪動機、目的、手段、素行、所生損害、家庭經濟狀況等情狀，處拘役25日，如易科罰金以1千元折算1日。

基隆市李姓男子不耐久候電梯，用腳踢凹外門板，用手扳開門板也造成損壞，被法院依毀損罪判李拘役25天；社區管委會另提起損害賠償附帶事訴訟求償。記者邱瑞杰／攝影
基隆市李姓男子不耐久候電梯，用腳踢凹外門板，用手扳開門板也造成損壞，被法院依毀損罪判李拘役25天；社區管委會另提起損害賠償附帶事訴訟求償。記者邱瑞杰／攝影

基隆 民事訴訟 管委會 電梯

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