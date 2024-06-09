交帳戶慘成人頭…純情男欲領85萬遭阻 疑成車手幫提款

桃園一名余姓男子近日到銀行欲領新台幣85萬元，行員察覺有異報警，對此余男稱在網路認識一名女子，兩人相談甚歡後對方向他借銀行帳戶，孰料余男不僅答應還將提款卡也交給對方，事後又受女子指示來銀行領錢，對此警方推測余男已成人頭帳戶，疑似遭話術後又險成車手，將移請桃園地檢署偵辦。

29歲余男近日在八德區介壽路上一間銀行，臨櫃準備提領新台幣85萬元，對此行員詢問余男為何要提領大額現金，余男卻說詞反覆，且神情怪異不願透露，一直低頭滑手機，行員見狀懷疑余男可能遭詐團利用，趕緊通報警方到場處理。

警方到場後了解，余男稱先前在社群網站交友，認識了一名李姓女子，雙方加LINE聊天一陣子後，女方以要購買虛擬貨幣買賣轉換為理由，要借用余男的銀行帳戶使用，余男聽完不僅答應，還將提款卡也交給對方，警方一聽表示這是典型的「假交友」詐騙帳號手法，懷疑余男的帳戶已被拿去詐騙別人，成詐欺人頭帳戶。

對此員警進一步問，為何余男要提領85萬現金，他稱也是李女要求他領款，自己並不知情，警方懷疑85萬元正是詐團詐欺他人的贓款，再利用話術要求余男將錢領出來，存進另外一個詐團提供的帳戶，導致余男在不知情的狀況下險成車手，全案將進一步釐清事發經過，依法移請桃園地檢署偵辦。