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前員工涉洩蔡英文班機行程、鳳翔專案資料 華航說話了

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

扯鈴教練魯紀賢共諜案，涉國安法發展組織等罪，台北地檢署去年起訴10名退、現役士官兵等人，其中，最受矚目的是華航前員工葛姓男子，涉交付蔡英文總統班機出訪行程、鳳翔專案（機敏貨物）停機坪等資料，華航表示，已立即審視流程作業，強化相關程序。

高院判決顯示，檢方的起訴中曾提及，魯紀賢等人涉吸收前華航葛姓員工等人，其中葛男交付「中華航空公司內部貴賓或來台重要人員名單等資料」、「蔡英文總統班機出訪行程截圖、拍攝中華航空公司內部群組就鳳翔專案（機敏貨物）停機坪等資料」。

華航表示，已配合國安及司法單位完成調查，並召開人評會解僱該員，此事件為個人行為，華航嚴正看待，已立即審視流程作業，強化相關程序。

扯鈴教練魯紀賢。記者房荷庭／攝影
扯鈴教練魯紀賢。記者房荷庭／攝影

停機坪 國安法 航空公司 華航 蔡英文

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