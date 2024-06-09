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共諜案竟扯出前華航員工！傳洩蔡英文班機行程、鳳翔專案資料 北檢偵辦中

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

扯鈴教練魯紀賢共諜案，涉國安法發展組織等罪，台北地檢署去年起訴10名退、現役士官兵等人，另多人洩密罪部分仍由北檢偵辦中。其中，最受矚目的是華航前員工葛姓男子，涉交付蔡英文總統班機出訪行程、鳳翔專案（機敏貨物）停機坪等資料，同案洩密罪被告們，所涉洩密資料的機密屬性，尚待鑑定釐清。

全案起源於，魯紀賢2020年間前往大陸洽尋扯鈴商演，涉遭中共人員吸收，透過陸籍女子田曦接受對岸資金至少570餘萬元，在北市士林區發展該組織，涉接觸、拉攏、吸收軍中士官兵林姿穎、林明慧、常德隆（皆退役）、現役下士李得勝（已退役）及海巡下士馮世維等人加入組織，以此取得相關軍中資料，另11名軍士官兵則吸收未遂。

台北地方法院日前審理認為，被吸收的對象有交付軍事機密，涉及外患、國家機密保護法等罪，以「管轄錯誤」移送台灣高等法院；檢方和被告皆上訴，高院認為一審認事用法違誤，撤銷發回。

高院判決指出，檢察官在今年2月22日補充理由書上載明，魯紀賢共諜案去年11月14日偵結，僅依發展組織部分，不包含洩露、交付國防、軍事、國家或公務上秘密；魯紀賢等人取得若干涉及軍隊或公務上資料，資料屬於何種機密屬性，大部分仍在鑑定中，待全部鑑定完成後，依管轄權屬偵結起訴或移由高等檢察署偵查。

高院判決顯示，檢方的起訴中曾提及，魯紀賢等人涉吸收前華航葛姓員工等人，其中葛男交付「中華航空公司內部貴賓或來台重要人員名單等資料」、「蔡英文總統班機出訪行程截圖、拍攝中華航空公司內部群組就鳳翔專案（機敏貨物）停機坪等資料」；其餘現役、退役軍士官涉交付軍人體檢表、維修軍機筆記、軍證、軍中食材提貨單、菜單、某部隊公函等資料。

北檢今指出，扯鈴教練魯紀賢共諜案去年僅依發展組織起訴，葛男及多名軍士官等人的洩密案，涉交付的文件屬性為一般文件、機密、軍事機密或國防機密，尚待逐一鑑定釐清，全案仍由檢察官偵辦中。

扯鈴教練魯紀賢。(記者房荷庭／攝影)
扯鈴教練魯紀賢。(記者房荷庭／攝影)

中共 停機坪 教練 華航 蔡英文 行程

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