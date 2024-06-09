為助人逃漏稅…建設公司開逾1億「不實發票」 老闆判刑1年

張姓男子開設建設公司，有意經營養老院。公司尚未營運，卻開出總額1億1千多萬元不實統一發票，幫助其他公司行號逃漏稅約291萬元觸法。基隆地方法院審理時，張男辯稱是會計師事務所人員做的，他不知情，但法官查出付款簽回單有蓋用張的圓章，不採信辯詞，依填製不實會計憑證罪判刑1年。

判決指出，張男在2017年5月18日至2019年5月30日，擔任他所創設的建設公司負責人，之後更換登記負責人為張男的兒子，但張仍為實際負責人。

張男的建設公司從2018年7月起，在無進、銷貨的情況下，開立122張、銷售額合計5538萬多元，稅額近277萬的發票。公司另開立127張、銷售額6026萬多元，稅額301萬多發票，供15家業者充作進貨憑證使用，向稅捐稽徵機關申報扣抵稅額，逃漏營業稅291萬多元。財政部北區國稅局稽查發現異狀，函送基隆地檢署調查，檢察官偵查後起訴張男。

張男辯稱，開公司是想開養老院，案發期間還在籌備階段，不需要開立發票，他也不曾開立公司發票。他請專人幫他做帳，也信任對方並全權處理，對方也向他說不用管發票的事，實際違法的人是幫他做帳的人。

法官傳喚幫張男作帳的人出庭證稱，以前在會計師事務所兼職，張男是事務所的客戶。他只是負責跑腿，照老闆指示把文件交給張男、拿回來或交給其他公司的人。他不清楚張男的公司有沒有開立不實發票，資料都放在公文袋裡，他不會去看。

法官查出，張男的公司發票是他親自去稅捐機關臨櫃領取，並稱沒開出去，是作帳的人向他拿空白發票去開立。法官提示相關業者付款簽回單，有蓋用張男圓章。張辯稱，有名男子曾經拿他的圓章，說要寫一下東西就還他。

法官認為，張男在名下公司無實質營運下，將空白發票及印章交給他人使用，豈能空言對於開立不實發票、幫助他人逃漏稅捐不知情，推諉責任，辯詞不足採信。在無積極證據認定犯案者另有其人，張男指毫不知情唯一合乎經驗法則解釋，就是身為公司登記及實質負責人的張男所為。