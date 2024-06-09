快訊

搏鬥3天！女大生祭200元求幫抓蟑螂 結局曝光網讚：超有愛

影／印尼巨蟒生吞活人！蛇身撐出詭異人形 剖肚驚見失蹤婦女

賴清德本命區開戰！藍綠6月15日台南硬碰硬 龍介仙PK綠青鳥

144公噸過期砂糖被查封 父子不甩「解封」私運被判刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

屏東莊姓父子2017年從泰國進口144公噸二級砂糖，隔年被屏東縣衛生局抓包逾期，當場查令責付莊姓父子保管，結果莊姓父子卻私自「解封」，清點後短少100公噸，父子被依隱匿公務員職務上委託掌管之物品罪判刑，高雄高分院更一審考量莊父年邁，判刑8個月，緩刑3年，但各要支付公庫50萬元。

2018年10月間，屏東縣衛生局到莊姓父子經營的食品廠稽查，卻發現廠區堆置一批有效期限僅到2017年2月的二級砂糖，因二砂已經過期，衛生局人員考量數量龐大，搬運不便，於是張貼封條後責付兩人保管。

隔年5月間，衛生局人員準備將砂糖轉為原料，抵達廠區時卻發現查封砂糖「被解封」，且砂糖遭人移動，甚至被搬運至貨車上，重新清點後只剩876包，較查扣時短少2004包（每包50公斤），換算短少約100公噸，且去向不明，依妨害公務將莊姓父子移送法辦。

屏東地院審理時，莊姓父子辯稱砂糖是進口商日期標示錯誤，並無過期。但衛生局反駁，認為若日期標示錯誤，要向海關、食藥署提出救濟，並要求更改，但父子兩人自始至終都未獲食藥署更改有效期限。

屏東地院法官認為，兩人不僅無視衛生局查封命令，審理時推諉卸責，沒真心悔悟，若易科罰金，可能鼓舞這類行為，判兩人1年2月徒刑。

莊姓父子不服上訴，高雄高分院審理時，父子兩人承認在衛生局查封砂糖後，私自解封並搬運砂糖，合議庭考量莊父73歲，心臟腦部都動過刀，需要兒子扶養，兒子也要負責營運公司，從輕改判8個月，緩刑三年，但兩人要支付公庫50萬元，並接受4場法治教育。

兩人再上訴後，經最高法院撤銷發回，由高雄高分院更一審合議庭審理，合議庭認為，莊姓父子是認為砂糖有效期限為3年，屏東縣衛生局卻僅認1年，因查封不合法才會移動這批砂糖，考量兩人認罪，莊父年紀已高，2人犯後確有悔意，仍維持8個月徒刑，緩刑3年，但各要支付公庫50萬元。

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影
高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影

屏東縣 衛生局 食藥署

延伸閱讀

封口費案／川普若判監管緩刑 離開紐約得先申請

19歲空軍士兵缺錢上網賣槍 火速遭勒令退伍…上訴獲緩刑

役男出國唸碩士成「波波」逃兵 法官讓他有條件緩刑

台中替代役男大陸躲兵役 返台只當12天兵還緩刑免關

相關新聞

幫老大「加工」66份郭台銘連署書 未領分毫還被判刑

鴻海集團創辦人郭台銘去年計畫參選總統，高雄金姓賭場負責人指示黃姓幹部協助，黃男從認識的當鋪業者取得個資後，找來吳姓女友、...

144公噸過期砂糖被查封 父子不甩「解封」私運被判刑

屏東莊姓父子2017年從泰國進口144公噸二級砂糖，隔年被屏東縣衛生局抓包逾期，當場查令責付莊姓父子保管，結果莊姓父子卻...

超商喝6瓶啤酒開車上路拒檢 警追400公尺抓到酒測值0.87

適逢端午連假，66歲張姓男子，昨深夜在超商喝了6瓶啤酒，竟涉酒駕開車回家，行經北市內湖區遭警方發現跨越雙黃線，示意攔停卻...

女子酒後代開友人車 碰上路檢下場超慘

台南市50歲李姓女子昨晚偕同友人到台南市府前路某燒烤店歡聚端午佳節，餐敘後因徐姓男友人不堪酒力癱軟，李幫忙駕車載送徐男，...

內門名廟捐款贊助拍戲為50萬元 郭美珠和主委吵到上法庭

高雄內門區「南海紫竹林寺」和資深藝人郭美珠合作拍攝「紅面觀音」戲劇，雙方鬧出製作費爭執，廟方主張有交付爐主贊助的50萬元...

網傳6月交通新制6大錯誤訊息 高市警製圖卡闢謠

近來網路流傳6月1日起錯誤的交通新制，包括紅燈右轉罰5400元、闖紅燈罰款3600元至7200元、行人不走斑馬線一律罰1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。