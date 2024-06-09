144公噸過期砂糖被查封 父子不甩「解封」私運被判刑
屏東莊姓父子2017年從泰國進口144公噸二級砂糖，隔年被屏東縣衛生局抓包逾期，當場查令責付莊姓父子保管，結果莊姓父子卻私自「解封」，清點後短少100公噸，父子被依隱匿公務員職務上委託掌管之物品罪判刑，高雄高分院更一審考量莊父年邁，判刑8個月，緩刑3年，但各要支付公庫50萬元。
2018年10月間，屏東縣衛生局到莊姓父子經營的食品廠稽查，卻發現廠區堆置一批有效期限僅到2017年2月的二級砂糖，因二砂已經過期，衛生局人員考量數量龐大，搬運不便，於是張貼封條後責付兩人保管。
隔年5月間，衛生局人員準備將砂糖轉為原料，抵達廠區時卻發現查封砂糖「被解封」，且砂糖遭人移動，甚至被搬運至貨車上，重新清點後只剩876包，較查扣時短少2004包（每包50公斤），換算短少約100公噸，且去向不明，依妨害公務將莊姓父子移送法辦。
屏東地院審理時，莊姓父子辯稱砂糖是進口商日期標示錯誤，並無過期。但衛生局反駁，認為若日期標示錯誤，要向海關、食藥署提出救濟，並要求更改，但父子兩人自始至終都未獲食藥署更改有效期限。
屏東地院法官認為，兩人不僅無視衛生局查封命令，審理時推諉卸責，沒真心悔悟，若易科罰金，可能鼓舞這類行為，判兩人1年2月徒刑。
莊姓父子不服上訴，高雄高分院審理時，父子兩人承認在衛生局查封砂糖後，私自解封並搬運砂糖，合議庭考量莊父73歲，心臟腦部都動過刀，需要兒子扶養，兒子也要負責營運公司，從輕改判8個月，緩刑三年，但兩人要支付公庫50萬元，並接受4場法治教育。
兩人再上訴後，經最高法院撤銷發回，由高雄高分院更一審合議庭審理，合議庭認為，莊姓父子是認為砂糖有效期限為3年，屏東縣衛生局卻僅認1年，因查封不合法才會移動這批砂糖，考量兩人認罪，莊父年紀已高，2人犯後確有悔意，仍維持8個月徒刑，緩刑3年，但各要支付公庫50萬元。
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