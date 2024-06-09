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9儲運業者抗罰4545萬元案 法院12日宣判

中央社／ 台北9日電

長榮國際儲運等21家業者共同決定恢復收取3噸以下CFS出口機械使用費，經法院判免罰，公平會重行決議開罰共6525萬元；其中9家業者遭罰4545萬元興訟，法院定於12日宣判。

全案緣於公平交易委員會調查，長榮國際儲運、東亞運輸倉儲等21家業者於民國102年12月10日及103年2月26日，利用貨櫃儲運事業協會召開會議後的餐敘時間，進行意見溝通，討論恢復收取3噸以下CFS出口機械使用費。

公平會認定，21家業者占全國貨櫃集散站營業額及CFS出口運量8成以上，且屬同一產銷階段的水平競爭者；21家業者共同決定於103年7月間恢復收費，核屬「聯合行為」足以影響巿場功能，依公平交易法開罰共新台幣7260萬元，包含罰長榮國際儲運1725萬元、東亞運輸倉儲1300萬元。

其中9家業者不服提起行政訴訟抗罰，案經最高行政法院將案件發回，台北高等行政法院更一審認定，業者恢復收費，僅是貨櫃集散服務所繳費用的一小部分，且公平會分別就業者在103年7月至104年6月間的營業所得去計算罰鍰，計算營收並未區分「3噸以下」及「3噸以上」的CFS出口機械使用費，公平會開罰有裁量濫用的違法，判9家業者勝訴（免罰），後續因無人上訴而確定。

為此，公平會另為適法處分，於110年間開會決議，經計算後，對21家業者開罰共6525萬元，包含罰長榮國際儲運1630萬元、東亞運輸倉儲1300萬元。

其中包含長榮國際儲運、東亞運輸倉儲等9家業者不服遭罰共計4545萬元，提起行政訴訟抗罰，案件由台北高等行政法院審理，日前辯論終結，定於6月12日宣判。

貨櫃 長榮

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